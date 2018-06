L'excap de campanya de Trump, acusat d'intentar manipular dos testimonis

El fiscal especial Robert Mueller ha presentat davant un tribunal un escrit en el qual acusa Paul Manafort, l'exdirector de campanya de Donald Trump, d'intentar manipular dos potencials testimonis en el marc de la investigació sobre la presumpta ingerència de Rússia a les últimes eleccions presidencials. Mueller ha demanat al jutge encarregat del cas al tribunal de districte de Columbia que revoqui o revisi l'ordre d'alliberar Manafort abans de la celebració del judici. Manafort va ser alliberat i va quedar sota arrest domiciliari a l'octubre després d'arribar a un acord en el procés.

Mueller ha acusat Manafort a tribunals federals de Virginia i de Washington d'una sèrie de càrrecs relacionats amb blanqueig de capitals i per no haver-se registrat com un agent estranger, a més de frau bancari i d'impostos. Manafort s'ha declarat innocent d'aquests càrrecs.

En una declaració presentada al costat de la moció de Mueller, l'agent especial de l'FBI Brock Domin ha assegurat que Manafort va intentar trucar i enviar missatges de text i missatges encriptats a dues persones de l'anomenat Grup de Hapsburg, una empresa per a la qual va treballar per promocionar els interessos d'Ucraïna.

L'FBI té documents i declaracions d'aquestes dues persones, així com les seves llistes de trucades telefòniques i documents recopilats en la revisió del compte d'iCloud de Manafort que mostren que va intentar comunicar-se amb aquests dos individus.