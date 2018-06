Ordenen l'ingrés a la presó de quatre dels condemnats pels fets d'Alsasua

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional va ordenar l'immediat ingrés a la presó de Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola i Iñaki Abad, quatre dels vuit condemnats per l'agressió d'Alsasua que continuaven en llibertat provisional. Quatre dies després de dictar-se la sentència que els condemnava a penes d'entre 9 i 13 anys de presó, l'Audiència Nacional, tenint en compte la petició de la Fiscalia, va ordenar la detenció dels quatre per risc de fuga i a la tarda, també en línia amb el Ministeri Públic, va acordar el seu ingrés a la presó després de les vistetes que es van celebrar a la seu del tribunal a San Fernando de Henares.

El tribunal, presidit per la magistrada Concepción Espejel, recorda en el seu acte de presó que els indicis de criminalitat existents contra els acusats s'han vist consolidats en una sentència condemnatòria, en la qual s'han imposat penes altes, de manera que tem que si continuen en llibertat fins que la sentència sigui ferma els joves «podrien fugar-se».

Centenars de persones es van concentrar a la plaça del Castell de Pamplona per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'Audiència Nacional. Després de conèixer aquesta decisió, el col·lectiu Altsasu Gurasoak, que reuneix els pares i mares dels condemnats, va assenyalar que «s'ha consumat el muntatge·. «Set joves presos per venjança. El seu odi no té fi», va afegir a Twitter.