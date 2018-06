Rajoy dimiteix com a líder del PP i renuncia a la tasca de renovar-lo

El líder del PP, Mariano Rajoy, va anunciar que deixa la presidència del partit i que convocarà un congrés extraordinari en breu perquè es triï el seu successor. «És el millor per al PP i per a mi, i crec que també per a Espanya, i la resta no importa gens», va destacar davant el Comitè Executiu Nacional del PP. Rajoy va recordar que durant 37 anys ha servit el Partit Popular «en tota classe de càrrecs» i va assenyalar quatre dies després de perdre el poder en prosperar la moció de censura presentada pel PSOE que ha arribat el moment de posar «punt final a aquesta etapa». El Congrés extraordinari en què s'escollirà el seu substitut es farà al juliol i les bases podran votar per primera vegada.

Rajoy va fer diverses referències a l'excap de l'Executiu José María Aznar sense citar-lo expressament en el seu discurs. Així, va confessar que ha assumit «errors» que no eren seus i va destacar que estarà «a les ordres» del seu successor. «I a les ordres és a les ordres. I amb la lleialtat que la meva consciència i els meus quaranta anys aquí m'exigeixen», va proclamar Rajoy, un missatge que fonts del partit van interpretar que anava dirigit a Aznar, que en els últims anys ha donat lliçons al seu successor sobre les reformes i passos que havia de seguir.



José María Aznar

«Contribuiria amb molt de gust a reconstruir el centredreta»

L'expresident del Govern José María Aznar va assegurar que ell «contribuiria amb molt de gust» a la «reconstrucció del centredreta nacional». Ho va fer en un acte a Madrid en el qual es va desvincular completament del PP i va refermar el seu «compromís» amb «Espanya i els espanyols». «No tinc cap compromís partidari, no em sento militant de res i no em sento representat per ningú», va assegurar durant la presentació del llibre de Javier Zarzalejos No hay ala oeste de La Moncloa.



Alberto Núñez Feijóo

«Per a mi hi ha dos presidents, Adolfo Súarez i Rajoy»

El president de la Xunta de Galícia i favorit en les travesses per succeir Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, va elogiar la «grandesa política i humana» de l'expresident del Govern i va destacar que se'n va «invicte», perquè ha estat desallotjat del poder per una moció de censura, no a les urnes. A més, visiblement emocionat en la seva intervenció davant el Comitè Executiu, va destacar: «Per a mi hi ha dos presidents, Suárez i Rajoy». A la sortida de la reunió, Feijóo no va voler comentar qui considera que podria succeir el líder del PP.



Pablo Iglesias

«Rajoy no se'n va, la gent l'ha fet fora. Era elegant i intel·ligent»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que no és Rajoy qui se'n va sinó «la gent» la que l'ha «fet fora». No obstant això, va reconèixer la seva «elegància» i «intel·ligència» com a polític, i li va dedicar unes amables paraules de comiat. «Es retira un polític elegant i intel·ligent que sabia escoltar. Va ser un honor ser el seu rival i combatre'l políticament. Es va guanyar el meu respecte», va afirmar a Twitter.



Albert Rivera

«S'hauria d'haver retirat abans per evitar el Govern de Sánchez»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va desitjar «el millor en l'àmbit personal» a Rajoy, però li va retreure que no hagi intentat impedir «el Govern feble» encapçalat per Pedro Sánchez. «Vaig avalar Rajoy a la investidura per l'estabilitat i la unió dels espanyols davant el cop separatista. Crec que hauria d'haver donat la veu als ciutadans o haver-se retirat a temps per evitar el Govern feble de Sánchez. Per sobre de tot li desitjo el millor en l'àmbit personal», va escriure a Twitter.



Andoni Ortuzar

«No seria una mala opció que el rellevés un perifèric com Feijóo»

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, sobre la possibilitat que Alberto Núñez Feijóo substitueixi Mariano Rajoy com a líder del PP, va assegurar que, segons el parer del PNB, no seria «una mala opció». «No només és perifèric, sinó també cantàbric, i el salnitre del Cantàbric ens dóna un aire a tots, i ens hem portat sempre bé amb el PP gallec, com també amb Rajoy. No és mala opció per a nosaltres», va assegurar.



Anna Caula

«La democràcia sempre guanya, ha assumit uns fets greus»

La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, va celebrar que Rajoy renunciï al lideratge del PP i ho va atribuir a una demostració que «la democràcia sempre guanya», que és el lema amb el qual els republicans es van presentar a les eleccions catalanes de 2017. Va considerar que l'expresident finalment ha assumit les conseqüències d'uns «fets greus», en al·lusió a la sentència del cas Gürtel que va afectar el PP.



Marta Pascal

«Mariano Rajoy ha fet molt de mal a Catalunya»

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va considerar que Mariano Rajoy ha causat «molt de mal» a Catalunya, però va valorar que hagi sabut veure «la porta de sortida». «Políticament, Rajoy ha causat molt de mal al nostre país i molta de la seva gent. Com a mínim ara ha sabut veure que la ciutadania li havia assenyalat la porta de sortida», va escriure Pascal al seu compte de Twitter.