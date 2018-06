Rajoy replica a Aznar que el centredreta «no s'ha de reconstruir»

L'expresident del govern espanyol i president del PP, Mariano Rajoy, ha replicat aquest dimecres al matí al també expresident espanyol José María Aznar que el centredreta a l'Estat "no s'ha de reconstruir". "El partit de centredreta és el PP, que té 137 escons, més de 50 més que el segon partit, que no és de centredreta", ha argumentat Rajoy en una entrevista a la COPE, on també ha destacat que la seva formació ha guanyat les eleccions al Congrés durant els anys 2011, 2015 i 2016. "El meu paper ara no és donar lliçons ni instruccions perquè pot passar que no em facin cas o deixin de prendre'm seriosament", ha afegit. D'aquesta manera, Rajoy responia a l'oferiment d'Aznar, ahir al vespre, de reconstruir el centredreta després que l'encara president popular anunciés la seva dimissió la capdavant del partit. En aquest sentit, Rajoy ha confirmat que abandonarà la política. "He tingut una vida política d'enorme intensitat, no té sentit mantenir-se més temps aquí", ha comentat.

En l'entrevista, Rajoy ha assenyalat que no va dimitir dijous perquè "no vaig fer res malament" i perquè "no se sabia quin seria el resultat" de la moció de censura.

L'expresident espanyol també s'ha referit al seu futur i ha confirmat que abandonarà la primera línia política després de més de 37 anys, tot i que es mantindrà de president del PP fins a la celebració del nou congrés. "La meva intenció és abandonar la política de manera definitiva, hi ha més coses que fer en aquesta vida que fer política", ha apuntat l'expresident del govern espanyol, qui ha afirmat que ha estat un "gran honor" ocupar el càrrec i de les "responsabilitats més importants".

Rajoy també ha demanat "unitat" al partit un cop celebrat el congrés que escollirà el seu relleu, sobre el qui no s'ha volgut pronunciar, i ha assegurat que es mantindria la marge de la nova direcció i que serà un "militant de base".