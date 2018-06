Sánchez nomena un govern de 17 membres amb una àmplia majoria de dones

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres en una compareixença a La Moncloa la composició del seu nou executiu, que està format per 17 membres (11 dones i 6 homes) que prendran possessió del càrrec en les pròximes hores. Segons Sánchez, és un executiu que vol reflectir "el millor de l'Espanya que aspira a servir".

L´equip del nou president espanyol combina perfils amb experiència contrastada a les institucions de l´Estat, europees o als governs autonòmics del PSOE, i persones de la seva màxima confiança, com Margarita Robles i Jose Luis Ábalos. Hi tindrà un paper preponderant la vicepresidenta i ministra d´Igualtat, Carmen Calvo (doctora en Dret Constitucional).

Els socialistes catalans hi situen dos noms destacats. L´expresident del Parlament Europeu Josep Borrell, que s´ha significat en el combat contra el procés independentista participant en actes organitzats per Societat Civil Catalana, serà ministre d´Exteriors, mentre que Meritxell Batet assumeix el ministeri d´Administracions Públiques que s'encarregarà de la política autonòmica de l´executiu de Pedro Sánchez.

La socialista Carmen Calvo serà vicepresidenta única i ministra d'Igualtat al Govern de Pedro Sánchez.

Calvo va ser ministra de Cultura en el primer Govern de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007) i actualment és la secretària Federal d'Igualtat al PSOE, així com una de les persones més properes a Pedro Sánchez.

L'exministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient en l'últim Govern de Felipe González va rebutjar anar de número 3 en les llistes del PSC per la província de Barcelona en les últimes autonòmiques perquè es veia fora de la política en actiu.

L'actual consellera d'Hisenda i Administració Pública de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero , assumirà la cartera d'Hisenda en el Govern presidit per Pedro Sánchez , segons han avançat a Europa Press fonts socialistes.

En les últimes hores, la direcció del PSOE Andalús i la cúpula socialista a Ferraz han mantingut intenses converses al voltant dels noms andalusos que entrarien al Govern.

María Jesús Montero (Sevilla 1966), la segona andalusa que s'incorpora al gabinet després de la confirmació que la cordovesa Carmen Calvo, serà vicepresidenta única i ministra d'Igualtat, és llicenciada en Medicina i Cirurgia i màster en Gestió Hospitalària per l'Escola de Negocis EADA.

Nadia Calviño, alta funcionària de la Comissió Europea, serà la nova ministra d'Economia. Llicenciada en Econòmiques per la Universitat Complutense i en Dret per la UNED, és directora general de la Direcció de Pressupostos de la Comissió Europea i alta funcionària a Brussel·les.

Nascuda a la Corunya el 1968 és filla de José María Calviño, exdirector general de l'ens públic Ràdio Televisió Espanyola entre 1982 i 1986 i va treballar en el Ministeri d'Economia i Hisenda en 2004 amb Pedro Solbes com a ministre.

Aquest nou gran Ministeri aglutinarà les àrees de Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic. Falta per perfilar el nom definitiu de la cartera ministerial i, segons aquestes fonts, es barregen dues alternatives: o bé Transició Ecològica o bé Transició Energètica i Medi Ambient.

Teresa Ribera va ser directora de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic des de 2004 a 2008 i que va ocupar la Secretaria d'Estat de Medi Ambient i Canvi Climàtic des de 2008 fins 2011.

Mentrestant, Lastra passarà a ocupar la tasca de portaveu del Grup Socialista al Congrés durant l'etapa que s'obre amb el nou Govern de Pedro Sánchez, segons han informat fonts de la direcció del partit.

Lastra (Ribadesella 1979), ja ocupava el càrrec de portaveu adjunta al Congrés dels Diputats, tot i que ara passarà a substituir Margarita Robles, la portaveu titular del grup parlamentari, en aquestes funcions.

La diputada del PSC Meritxell Batet dirigirà un Ministeri per a l'administració territorial en el Govern de Pedro Sánchez, han confirmat a Efe fonts socialistes, que no han precisat el nom del departament.

, política vinculada ades del seu anterior mandat com a secretari general del PSOE i que va ser el seu número dos a la llista per Madrid a les eleccions generals de 2015, tindrà així un paper protagonista en la recerca d'una solució per a la crisi catalana.