Valtonyc nega haver presentat un recurs al Tribunal d'Estrasburg

El raper Valtonyc va reaparèixer a les xarxes socials en fer una piulada negant que ja hagi presentat un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la sentència que el condemna a presó. El diari OK Diario va publicar que Estrasburg havia rebutjat la seva petició, una informació que segons Valtonyc és «falsa».

«Encara no s'ha presentat cap recurs a Estrasburg. Que no us despistin amb mogudes i mentides», va dir. L'anterior advocat de Valtonyc sí que va presentar una petició al Tribunal Europeu de Drets Humans, fa setmanes, perquè adoptés mesures cautelars contra la seva entrada a presó. Això no és un recurs contra la sentència, i en qualsevol cas, aquest tipus de recurs es resoldria en un període que podria durar anys.