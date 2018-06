Batet aposta per «dialogar i recuperar la paraula i el consens» amb Catalunya

La nova ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha pres avui possessió del seu càrrec amb la promesa que un dels seus objectius serà "recuperar la paraula" amb totes les comunitats, especialment amb Catalunya, i "escoltar, dialogar i consensuar" per potenciar la convivència.

Batet, que al final de la seva intervenció ha pronunciat unes paraules en català d'agraïment a la seva mare i a les seves filles, ha fet aquesta declaració d'intencions a l'acte de traspàs de carteres celebrat a la seu del Ministeri, en presència de la fins ara titular d'Administracions Territorials i exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La ministra ha utilitzat les paraules ja usadeas pel president del Govern, Pedro Sánchez, per destacar que la seva feina es guiarà pel diàleg perquè "la recuperació de la paraula, amb Catalunya especialment, però amb totes la comunitats, és imprescindible".

Per a Batet, la política territorial és "parlar de persones, de respecte i de convivència" i, per això, considera que una de les majors responsabilitats dels poders públics és "garantir aquesta convivència i potenciar-la fins a on sigui possible".

Entre els seus objectius principals ha citat reivindicar la diversitat perquè cal pensar en Espanya no com "juxtaposició o amuntegament" de persones o territoris, sinó com una societat que visqui aquesta diversitat com una riquesa i pensi en la pluralitat "com un tresor que cal defensar per damunt de tot".

Ha iniciat la seva intervenció remarcant que és conscient que aquests són moments "molt excepcionals" i ha dit que assumeix la seva responsabilitat amb el "vertigen" de saber que està davant una "cartera crucial" per al futur d'Espanya, però també amb la "màxima convicció i il·lusió" i "conscient" del que té per davant.

A banda d'agrair a Sánchez la confiança que ha dipositat en ella per a una responsabilitat "tan rellevant i delicada", Batet ha agraït a Sáenz de Santamaría i al seu un altre antecessor en aquestes responsabilitats, el ministre Cristóbal Montoro, en Funció Pública, la feina que han realitzat tots aquests anys.

Tampoc s'ha oblidat dels treballadors i funcionaris del Ministeri per "la bona disposició i la bona acollida" que li han brindat, malgrat que les circumstàncies d'aquest traspàs són "excepcionals", ha reconegut.

Batet ha citat com un altre dels seus objectius reivindicar allò públic i la labor de tots els funcionaris perquè dignificar la seva feina és "una bona manera de dignificar la política".

La part més emotiva del seu discurs ha estat la dedicada a la seva família, a qui s'ha dirigit en català. A les seves filles, per prometre'ls que estarà amb elles sempre que no estigui treballant, i a la seva mare, per agrair-li tot l'esforç que ha realitzat.

A més, ha volgut donar les gràcies als seus amics i companys del PSC, sense la "determinació" dels quals -ha dit- no seria avui aquí.

Precisament, a aquest intercanvi de carteres hi han assistit el líder del PSC, Miquel Iceta; el secretari d'Organització, Salvador Illa; el portaveu a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil.

També hi van acudir els exministres socialistes d'Administracions Públiques Jordi Sevilla i Joaquín Almunia, així com el ja exsecretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro.