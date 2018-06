Creixen les crítiques a les autoritats de Guatemala per la lenta resposta al desastre

Els cossos de seguretat i els efectius de rescat de Guatemala continuen la recerca dels desapareguts arran de l'erupció del Volcà de Foc diumenge passat, que deixa fins al moment un balanç d'almenys 75 morts, mentre creixen les crítiques cap als serveis d'emergències per la seva lenta actuació. Els efectius de la Policia Nacional estan treballant a la «zona 0» a Escuintla, un dels departaments més afectats per l'erupció del volcà, per dur a terme la recerca de desapareguts i estan procedint a marcar els habitatges que ja han estat verificats.

Els bombers haurien localitzat tres cossos més a la zona afectada per l'erupció, tot i que de moment les autoritats no han elevat l'últim balanç oficial ofert dimarts. A més dels 75 morts, s'estima que hi ha uns 200 desapareguts.

Mentrestant, augmenten les crítiques cap a la resposta de les autoritats. Els mitjans locals han destacat que l'Institut Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia i Hidrologia (Insivumeh) va alertar la Coordinadora Nacional per a la Reducció de Desastres (Conred) sobre l'erupció amb fluxos piroclàstics al Volcà de Foc.

La primera de les alertes es va produir a les sis del matí, seguida d'una altra a les deu i una altra més a tres quarts de dues, en la qual l'Insivumeh assegurava que l'erupció era «la més forta registrada en els últims anys», després que la columna de fum arribés als 10.000 metres, i suggeria a la Conred «evacuar les persones de Sangre de Cristo pel descens de fluxos piroclàstics».