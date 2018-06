Espanya, el segon estat de la UE on més cocaïna es consumeix

Espanya és el segon estat de la Unió Europea on més ciutadans han consumit cocaïna en algun moment de la seva vida. Segons un informe de la Comissió Europea, gairebé un 10% de la població d´entre 15 i 64 anys han consumit aquesta substància algun cop, un percentatge només superat lleugerament pel Regne Unit. Aquest darrer anàlisi de l´Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies situa a Espanya entre els estats amb pitjors indicadors pel que respecta al consum i tràfic de cocaïna. Per exemple, també ocupa la segona plaça en el rànquing d´estats on hi ha més addictes a aquest estupefaent que inicien tractament.

Tanmateix, per primer cop Bèlgica ha superat a Espanya en confiscacions de cocaïna. El 2016 va duplicar el nombre de decomisos de l´Estat confiscant prop de 30 tones de cocaïna. Si bé l´informe constata que la península Ibèrica "és històricament el principal punt d´entrada" per mar a Europa, li atribueix menys importància en relació als "grans decomisos" als ports de contenidors del nord d´Europa. L´anàlisi de la CE alerta que en general "el mercat de la cocaïna a Europa està a l´alça" i que la seva puresa al carrer ha arribat "al seu nivell més elevat" de l´última dècada.

Barcelona, líder en consum de cocaïna



Entre els indicadors que recull l´informe, l´Observatori recupera unes dades publicades a principis d´any on situava a Barcelona al capdavant de les ciutats europees on més cocaïna es consumeix basant-se en una anàlisi de les aigües residuals de 60 localitats. Així, el 2017 el subsòl de la ciutat comtal presentava concentracions d´aquesta substància més altes que ciutats com Zuric, Amsterdam o Berlín. L´últim informe també recull l´evolució d´aquestes dades i mostra un increment exponencial de la presència de cocaïna en els últims dos anys a les aigües residuals de Barcelona

El cànnabis, la droga més popular



Però el cànnabis continua sent la droga il·legal a la UE més consumida, segons l´informe. Brussel·les estima que un 1% dels ciutadans europeus adults és consumidor "diari o quasi diari" d´aquesta substància. Espanya també destaca com a un dels estats més consumidors de marihuana, després de Dinamarca i Itàlia. Més d´un 30% dels ciutadans adults a l´Estat han consumit cànnabis en algun moment de la seva vida, una xifra inferior a la d´Holanda (un 25%), país on aquesta substància és legal.