Fins a set anys de presó per copiar a la selectivitat xinesa

Control de seguretat amb detectors de metalls per evitar l´ús de dispositius per copiar Reuters

Més de 9 milions d'estudiants de batxillerat xinesos afronten aquesta setmana el 'gaokao', les proves en les quals es juguen la seva entrada a la universitat. A diferència de la nostra selectivitat, on la gran majoria d'estudiants aprova i obté plaça en alguna universitat, a la Xina la majoria d'alumnes fracassarà en el seu intent d'optar a estudis superiors: 9,4 milions d'estudiants competeixen per poc més de 3 milions de places universitàries. I només 1 de cada 10 entrarà en les universitats de primer nivell.

Davant d'aquest escenari, i en un sistema educatiu que fomenta la competitivitat, són molts els que han buscat la nota necessària recorrent a les trampes. És per això, que des de fa un temps la Xina ha inclós en el seu Codi Penal un delicte pensant en els que copïin en els examens. La pena pot arribar als set anys de presó.

Una alumna passa el darrer control de seguretat abans d'entrar a l'aula | Reuters

En algunes aules de Pequín on es realitza el 'gaokao' hi ha policies per evitar que els alumnes copïin. En el passat també es van detectar casos d'universitaris que havien rebut diners per fer els examens suplantant la personalitat dels joves batxillers. Per això, aquest any han començat a proliferar escanejadors d'iris i d'empremtes dactilars per detectar aquests casos.

Per evitar filtracions, els examens arriben a les aules custodiats per policies. En els accessos al campus on es fan les proves s'hi han vist drons de vigilància i detectors de metalls per atrapar equips de ràdio il·lícits. A l'interior de moltes aules també hi ha policies vigilant per evitar la temptació de copiar.