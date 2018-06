Podem rebutja l'opció suggerida per Ábalos d'assumir càrrecs de «segon nivell»

La divulgació de la composició definitiva del nou Govern de Pedro Sánchez va provocar una allau de reaccions dels partits. Així, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va rebutjar l'opció que el seu partit entri al nou Executiu assumint càrrecs de «segon nivell», perquè seria un «experiment estrany» i sense «precedents». A més, va assegurar que ni el president ni ningú del PSOE els ho ha demanat.

«Si mirem qualsevol país del món, a cap lloc hi ha un partit amb cinc milions de votants que tingui tots els ministres i que li ofereixi a un altre partit amb cinc milions el segon nivell. Crec que té poc sentit, a més que Sánchez no ens ho ha ofert. Tot això són especulacions que circulen als mitjans», va explicar. D'aquesta manera, Echenique va descartar la possibilitat que el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va suggerir el passat dilluns.

«És un Govern monocolor del PSOE perquè així ho ha volgut el nou cap de l'Executiu. No ens sembla el més sensat ni el més responsable, però hem de veure com funciona l'opció que ha triat Pedro Sánchez, que és un Govern del PSOE», va destacar el dirigent de Podem.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va desitjar «sort i encert» a tots els membres de l'Executiu, per després advertir que «ha d'explicar el seu pla de govern». «Sort i encert a tots els membres de l'actual Govern, pel bé d'Espanya. Ara Sánchez ha d'explicar el que no va fer en la moció de censura: el seu pla de govern i com té pensat fer-ho», va escriure Rivera a Twitter.



Elogi del PP

Paral·lelament, el president de la Junta de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera (PP), va assenyalar que els membres del nou Govern tenen perfils «interessants «per donar forma a un Executiu molt sòlid». Herrera es va referir en concret a la nova ministra d'Economia, Nadia Calviño, una persona «extraordinàriament preparada», tot i que, com va destacar, en la seva condició de directora de Pressupost de la UE va defensar una «retallada» de la nova PAC.

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Joan Tardà, va considerar que «possiblement» el «Govern socialista suportat per Podem» escoltarà «més» els partits nacionalistes catalans que l'Executiu del PP «suportat per Ciutadans». Va admetre tenir «esperances justetes» sobre la possibilitat que el nou escenari polític a l'Estat permeti arribar a una sortida al conflicte independentista català.

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va instar el nou Govern del PSOE a demanar «disculpes» per la intervenció de l'autonomia per facilitar el diàleg.