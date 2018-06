El Tribunal de Comptes expedienta CDC, Cs i PNB

El Tribunal de Comptes va acordar obrir expedient sancionador a una desena de formacions polítiques, entre elles Ciutadans, PNB, Convergència, Izquierda Unida i Bildu, per suposades infraccions detectades en l'últim informe de fiscalització dels seus estats comptables. En aquest informe relatiu a 2015, aprovat al desembre, el Tribunal de Comptes es va negar a donar la seva conformitat a la comptabilitat de nou partits, entre ells Ciutadans, IU, Compromís, CDC i EH Bildu, en detectar massa incidències, deficiències i discrepàncies.

A partir d'aquí, el Tribunal de Comptes va tramitar per a cadascuna de les corresponents formacions polítiques un període d'informació prèvia per rebre les seves al·legacions, però en les seves dues últimes reunions del Ple de la institució s'ha acordat obrir els esmentats expedients sancionadors.

Segons van explicar fonts del tribunal que presideix Ramón Álvarez de Miranda, a Ciutadans se li atribueix una falta per la possible assumpció per terceres persones de despeses que corresponen al partit.