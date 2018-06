Trump acomiada la seva assessora que es va burlar de la malaltia de John McCain

L'assessora de la Casa Blanca Kelly Sadler, que es va burlar de la salut del senador republicà John McCain, que pateix càncer cerebral, ha estat acomiadada. Els comentaris de Sadler, que va indicar que l'oposició de McCain al nomenament de la candidata del president dels EUA, Donald Trump, per dirigir la CIA «no importava» perquè «es morirà igual», van tenir lloc durant una reunió a la qual van assistir desenes de membres del personal de la Casa Blanca. La dona del senador, Cindy McCain, va respondre llavors al seu compte de Twitter a les paraules de l'assessora: «Deixa'm recordar-te que el meu marit té família, 7 fills i 5 nets».

El senador, de 81 anys, havia anunciat que no votaria a favor de la confirmació de Gina Haspel, la candidata de Trump per dirigir la CIA, i va instar la resta de la cambra alta a sumar-se a ell en resposta al controvertit programa d'interrogatoris que Haspel havia posat en marxa a l'agència. Haspel va ser finalment confirmada pel Senat. McCain ha expressat en reiterades ocasions la seva oposició a Trump, al qual ha acusat en diverses oportunitats de no estar a l'altura dels valors nord-americans. Al senador li va ser diagnosticat un agressiu càncer cerebral l'any passat.