La UE imposarà aranzels als EUA per valor de 2.800 milions d'euros

La Unió Europea imposarà a partir de juliol aranzels addicionals per valor de 2.800 milions d'euros a un conjunt de productes procedents dels Estats Units, com suc de taronja, whisky, tabac i texans, en resposta als impostos que el president nord-americà, Donald Trump, ha començat a aplicar sobre l'acer i l'alumini. «El Col·legi de Comissaris ha aprovat la decisió d'imposar aranzels addicionals a tota la llista de productes dels EUA notificada a l'Organització Mundial de Comerç (OMC) com a part de la resposta als aranzels dels EUA sobre productes d'acer i alumini», va informar l'Executiu comunitari. «La Comissió espera concloure el procediment pertinent en coordinació amb els estats membres abans del final de juny, de manera que els nous aranzels es començaran a aplicar al juliol», va afegir.

La decisió de Washington afecta exportacions del bloc comunitari per valor de 6.400 milions d'euros i la UE exercitarà a partir de juliol el seu dret d'adoptar mesures equivalents sobre importacions valorades en 2.800 milions d'euros. La UE no pot imposar aranzels sobre nous productes nord-americans per compensar l'impacte restant (3.600 milions d'euros) fins d'aquí a tres anys o des del moment en què l'OMC declari que la decisió de Trump és contrària a les seves regles.

Segons el parer de la comissària de Comerç, Cecilia Malmström, la resposta de la UE a una decisió «unilateral i il·legal» és «mesurada i proporcionada». «La reacció de la UE està completament en línia amb la legislació comercial internacional. Lamentem que els EUA ens hagin deixat sense cap altra opció que protegir els nostres interessos», va destacar la política sueca.

Els nous aranzels a productes procedents dels EUA són una de les mesures que Brussel·les ha adoptat com a resposta als impostos de Trump a l'acer i alumini, juntament amb l'inici d'un procediment de disputa a l'OMC.