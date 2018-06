Feijóo, a una diputada gallega: «Sembla que està molt necessitada»

L'expressió «sembla que la senyora Pontón està molt necessitada» utilitzada pel president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durant un debat adreçada a la portaveu parlamentària del BNG va causar una gran indignació a les diputades de tots els grups de l'oposició, que van signar un comunicat conjunt. Núñez Feijóo va emprar aquesta expressió per atacar el portaveu d'En Marea, Luís Villares, quan Ana Pontón ja havia conclòs el seu cara a cara amb el mandatari autonòmic. El president de la Xunta va retirar ell mateix les paraules pronunciades, però les diputades d'En Marea, PSdeG i BNG van exigir disculpes.

«Volem expressar que ens sentim indignades, com a dones, després de l'expressió masclista usada pel president de la Xunta», van manifestar en el comunicat conjunt, en el qual van qualificar la frase pronunciada d'«inacceptable». «Ens humilia a totes i ens ofèn, i més quan es pronuncia pel president en una sessió institucional del ple del Parlament que representa els gallecs i gallegues».

Per altra banda, Núñez Feijóo va assegurar que prendrà «la decisió» sobre si optarà a liderar el PP i la comunicarà a partir que el congrés extraordinari sigui convocat dilluns a la Junta Directiva del partit. Preguntat sobre si està rebent trucades d'altres dirigents del seu partit a l'àmbit estatal perquè faci el pas, va evitar respondre i va insistir que ell respectarà els terminis.

Per part seva, el portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, va reiterar que està treballant perquè hi hagi un únic candidat de consens per succeir Mariano Rajoy a la presidència del PP i va assenyalar que, a més del president de la Xunta i l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría «hi ha més persones que podrien fer-ho molt bé». Va insistir que al seu partit no el preocupa «el debat sobre els candidats» perquè té «moltíssimes persones prou qualificades» per liderar-lo.