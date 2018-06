Gallardón nega haver cobrat comissions per la compra d'una empresa

L'expresident de la Comunitat de Madrid i exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón va defensar despres de la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, que l'adquisició de l'empresa colombiana Inassa per part del Canal de Isabel II l'any 2001 es va dur a terme «complint la legalitat» i va negar rotundament el cobrament de comissions il·lícites per aquesta operació.

Gallardón, citat a declarar en el cas Lezo pels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics, va assegurar davant els periodistes que l'esperaven a la seva sortida que la compra es va fer «amb el millor i més absolut dels convenciments que era bona» per a l'empresa pública d'aigües i, per tant, per a la Comunitat de Madrid i els madrilenys.

Així, va insistir durant la prop d'hora i mitja que va durar l'interrogatori, que el temps ha demostrat que adquirir la societat de Barranquilla per 73 milions de dòlars va ser una bona decisió i que es va fer amb tots els informes dels tècnics del Canal a favor de l'operació.

El magistrat Manuel García Castellón el va imputar en la causa el passat mes d'abril a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que considera que l'adquisició de la filial del Canal de Isabel II a Colòmbia va estar plena d'«irregularitats». No obstant això, en ser preguntat per si va cobrar comissions, l'exmandatari autonòmic va assegurar que «en absolut», i fins i tot es va mostrar ofès per la qüestió, segons van explicar fonts judicials.