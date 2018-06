Londres proposa a la UE un pla temporal per evitar una frontera dura a Irlanda

El Govern de la primera ministra britànica, Theresa May, va divulgar una nova proposta temporal amb la qual pretén evitar la tornada a una «frontera dura» entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda després del Brexit, sobre la qual el negociador en cap del bàndol europeu, Michel Barnier, va reaccionar a Twitter per recordar que el «pla de contingència» no pot ser temporal, encara que estudiarà el document. El pla britànic suposaria l'alineació de tot el Regne Unit, i no només Irlanda del Nord, amb la unió duanera durant un període d'un any des de la fi del període de transició -és a dir, a partir de desembre de 2020, i només s'aplicaria en el cas que arribat aquest moment no hi hagués encara un acord sobre la relació futura entre Londres i Brussel·les.

«El Regne Unit té clar que l'acord duaner temporal, en el cas que es necessiti, ha de ser limitat en el temps», estableix el document que el Govern britànic ha enviat a Brussel·les. Així mateix, Londres espera que el futur acord amb la UE «s'implementi a finals de desembre de 2021 com a molt tard». No obstant això, aquesta última proposta de May no especifica què passaria en el cas que les negociacions del Brexit acabin sense acord.