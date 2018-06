Sánchez truca a Torra i s'emplacen a reunir-se aviat

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han conversat per telèfon aquesta tarda per primera vegada i s'han emplaçat a mantenir una reunió "ben aviat".

Segons fonts de la Generalitat, ha estat Sánchez qui, després de la primera reunió del Consell de Ministres, ha trucat el president de la Generalitat, qui en les últimes setmanes havia insistit en la necessitat de veure's com més aviat millor amb el president del Govern.

Durant la conversa, Torra i Sánchez s'han compromès a celebrar una reunió "ben aviat" i han deixat en mans de les seves respectives oficines l'encàrrec de tancar una data concreta.

Prèviament, després del Consell de Ministres, la portaveu del Govern central, Isabel Celaá, havia assegurat que Sánchez portarà "la Constitució en una mà i el diàleg en l'altra amb la voluntat d'avançar" en la reunió que preveu mantenir amb Torra.

De la seva banda, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha insistit que el Govern espanyol té "estesa la mà" per "dialogar i empatitzar" amb Torra, però ha advertit que hi ha "uns límits clars" i "no ens mourem del marc constitucional i estatutari".

La conversa telefònica entre Sánchez i Torra s'ha produït després que el president català s'hagi reunit amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha mostrat la seva "voluntat de diàleg" i d'establir vincles de confiança" que permetin "desbloquejar" la relació entre la Generalitat i la Moncloa.

Torra, de la seva banda, ha traslladat Iceta la necessitat de "rebaixar la crispació" política i ha ofert diàleg "sense condicionants ni límits".

La trobada entre Torra i Iceta, al Palau de la Generalitat, es produïa mentre el primer Consell de Ministres del Govern de Pedro Sánchez llançava un gest de complicitat al Govern, aixecant la supervisió sobre els comptes de la Generalitat, en mans del Ministeri d'Hisenda des de setembre de l'any passat.

La reunió amb Iceta havia de ser la segona reunió de la ronda de contactes del president amb els líders parlamentaris catalans, però la primera trobada prevista, amb Inés Arrimadas, no s'ha arribat a produir, ja que la líder de Ciutadans a Catalunya ha declinat acudir a l'entendre que Torra persisteix en la "confrontació" i en l'"amenaça" de noves "il·legalitats".

Ja ahir, Arrimadas va enviar una carta a Torra en la que exigia que fos retirada la pancarta desplegada al balcó del Palau de la Generalitat que demana la "llibertat dels presos polítics i els exiliats", al costat d'un llaç groc.

Torra ha replicat Arrimadas, també per carta, subratllant que ell no posa "cap condició al diàleg" i defensant la pancarta a favor dels presos penjada a Palau, perquè els símbols que conté "no són ideològics o partidistes".

També Iceta s'ha desmarcat de la postura d'Arrimadas i ha deixat clar que "no serà una pancarta el que impedirà obrir el diàleg".

En relació amb la decisió del Govern central d'aixecar la supervisió dels comptes de la Generalitat, Arrimadas ha acusat Sánchez de "complir les exigències dels separatistes catalans".

Arrimadas ha anunciat que Ciutadans demanarà la compareixença de Sánchez al Congrés perquè expliqui "quines són les seves hipoteques" amb els independentistes després de "donar via lliure" a la Generalitat en l'àmbit financer.