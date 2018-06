Brussel·les rebutja la solució de Londres a la «frontera dura» d'Irlanda

La Comissió Europea va rebutjar la proposta del Govern britànic d'alinear tot el territori del Regne Unit amb la unió duanera després del Brexit, i no només Irlanda del Nord, per evitar la tornada a una «frontera dura» a l'illa en el cas que tots dos bàndols negociadors no arribin a un acord de sortida a finals d'any.

«El nostre pla de contingència per a Irlanda no pot ser estès a tot Regne Unit. Per què? Perquè ha estat dissenyat per a la situació específica d'Irlanda del Nord», va assegurar el negociador en cap de l'Executiu comunitari, Michel Barnier, en acabar la ronda de negociacions d'aquesta setmana a Brussel·les.

L'Ulster «formaria part de la nostra unió duanera, però el que és factible per a un territori de la mida d'Irlanda del Nord no és necessàriament factible per tot el Regne Unit», va explicar Barnier, que va demanar «tornar al pragmatisme», ja que «els controls duts a terme en vaixells són menys problemàtics que els mateixos al llarg d'una frontera terrestre de 500 quilòmetres».

Així, Barnier es va mostrar escèptic amb l'última proposta de Londres i la seva eficàcia per evitar la tornada a una «frontera dura». «El Regne Unit reconeix que la seva proposta no pot ser considerada un 'pla de contingència' ja que no ofereix una alineació normativa completa que inclogui no només la unió duanera, sinó també parts del mercat únic, sense les quals no seria possible evitar aquesta frontera», segons Brussel·les.