El Govern no descarta apujar els impostos per millorar les polítiques socials

La nova ministra d'Educació i portaveu del Govern, Isabel Celaá, va assegurar que el Govern no descarta apujar els impostos per millorar les polítiques socials, si bé va apuntar que és un debat que no es va tractar en el primer Consell de Ministres. La ministra portaveu va afirmar que «certament hi ha possibilitat» que l'Executiu apugi els impostos, tot afegint que aquesta qüestió «està treballada» amb moltes comunitats autònomes per tal de millorar les polítiques socials, «respectant» els Pressupostos Generals de l'Estat de 2018.

De fet, el PSOE preveia pujades d'impostos per import de 6.500 milions en els seus comptes alternatius per al 2018, presentats abans de la moció de censura. En concret, proposava que la pressió fiscal a Espanya augmentés fins al 42% del PIB, davant del 38% del projecte pressupostari del PP, amb mesures com que les grans corporacions paguin un tipus efectiu mínim en l'Impost sobre Societats del 15% i elevar l'IRPF fins al 52% per a les rendes superiors als 150.000 euros.

Paral·lelament, la ministra d'Educació va afirmar que el Govern «analitzarà íntegrament» la reforma laboral del 2012 per plantejar les modificacions que consideri convenients. La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va explicar que està «disposada com més aviat millor» a treballar en els possibles canvis de la reforma laboral del 2012, sobretot en els aspectes fonamentals que considera «més negatius» per al mercat de treball.

Per altra banda, Celaá va demanar al líder de Podem, Pablo Iglesias, que prescindeixi d'«etiquetes» i deixi treballar el Govern, i va sol·licitar almenys una setmana de marge perquè entén que ateses les circumstàncies en què ha arribat no comptarà amb 100 dies perquè es valori la seva acció.

Celaá va reiterar que l'Executiu entaularà relacions de treball amb «totes les formacions» parlamentàries, davant el seu exigu suport al Congrés. «Estarem més al Congrés i al Senat, més del que generalment es veu el Govern», va assenyalar.