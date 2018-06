Els immigrants condemnats seran expulsats si la pena mínima pel delicte és de més d'1 any

El Tribunal Suprem ha fixat doctrina en matèria d'expulsió d'immigrants condemnats i estableix que l'Administració únicament pot adoptar aquesta mesura en el cas de condemnes fermes relatives a delictes la pena mínima prevista al Codi Penal per als quals sigui superior a un any de presó. La resolució respon a l'existència de sentències contradictòries dels tribunals superiors de justícia de diferents comunitats autònomes i estableix com ha d'interpretar-se l'article 57.2 de la Llei Orgànica de Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (LOEX). Aquesta norma regula l'expulsió, prèvia tramitació del corresponent expedient, de l'estranger que hagi estat condemnat, dins o fora d'Espanya, per una conducta dolosa que constitueixi delicte sancionat amb pena privativa de llibertat superior a un any, llevat que els antecedents penals haguessin estat cancel·lats.

A la sentència que fixa la doctrina jurisprudencial, el Suprem resol el cas plantejat per un ciutadà estranger amb una ordre d'expulsió d'Espanya, amb prohibició d'entrada durant set anys, com a conseqüència d'una sentència ferma a vuit mesos de presó per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.