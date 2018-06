El Parlament francès prohibeix l'ús dels mòbils a les escoles i instituts

L'Assemblea Nacional francesa va prohibir l'ús de telèfons mòbils a col·legis i instituts a partir del proper curs, una mesura defensada a la campanya electoral pel president, Emmanuel Macron, però que els seus detractors consideren inútil. El vot en primera lectura a l'Assemblea Nacional ha de ser validat pel Senat en una data encara per definir, i per una comissió mixta en cas de no arribar-se a un acord.

La proposta de llei estableix que, a excepció d'aquells llocs en què el reglament interior ho autoritzi expressament, els alumnes no podran utilitzar un mòbil a les escoles primàries, les secundàries i els instituts. No han quedat fixades ni les possibles multes ni la manera en què s'aplicarà el veto, però tenint en compte que no està permès escorcollar les motxilles dels estudiants ni requisar objectes no perillosos, als alumnes podrien tenir-los apagats i fora de la vista de professors i vigilants.

El text defensat pel partit de Macron, la República en Marxa (LREM), considera que el seu ús «provoca nombroses disfuncions incompatibles amb la millora del clima escolar» i que la seva prohibició permetrà garantir un entorn que afavoreixi la concentració. Fins i tot a l'esbarjo, apunta el text, «pot ser nefast en reduir l'activitat física i limitar les interaccions socials».

El 93% dels adolescents d'entre 12 i 17 anys, segons una enquesta de l'Autoritat de Regulació de Comunicacions Electròniques (ARCEP), tenien un telèfon mòbil el 2016, davant del 72% del 2005.