Pena de mort per a un home als EUA per torturar fins a la mort el fill de la seva parella

Un jutge de Los Angeles va sentenciar a mort un home que va torturar el fill de la seva parella de 8 anys, a qui tots dos colpejaven, deixaven passar gana i forçaven a dormir en un armari fins que va morir el 2013. La mare del nen, Pearl Sinthia Fernández (34 anys), va ser sentenciada a cadena perpètua per la seva participació en la mort del petit, Gabriel. En la sentència, el jutge de la Cort Superior de Los Angeles, George Lomelí, va descriure les accions de Fernández i el seu xicot Isauro Aguirre (37) com «més que malvades». «Això no és conducta animal, perquè els animals cuiden els seus fills», va afegir.

La parella va ser arrestada el 2013 després que diversos metges responguessin a una trucada d'emergència a casa seva i trobessin Gabriel inconscient i amb fractures de crani i costelles , així com també petites bales d'aire a l'engonal. Va morir dos dies després que li fos retirat el suport vital. La fiscalia va revelar en el judici de l'any passat que Aguirre gaudia torturant el nen perquè pensava que era homosexual. El forçava a menjar excrements de gats i a dormir lligat en un petit armari. Aguirre va ser trobat culpable d'homicidi en primer grau al desembre i el jurat va recomanar que fos sentenciat a mort.