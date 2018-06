Quatre palestins morts per trets israelians a la Franja de Gaza

Quatre palestins, entre ells un adolescent de 15 anys, van morir com a conseqüència de la repressió exercida per les forces de seguretat israelianes contra les protestes convocades a la frontera de la Franja de Gaza. El Ministeri de Sanitat de Gaza va explicar que a més prop de 620 persones van resultar ferides per foc real i inhalació de gasos lacrimògens. Entre els ferits hi ha almenys 50 menors i un fotògraf de l'agència francesa de notícies AFP. «Avui el meu brillant col·lega fotògraf Mohamed Abed al Baba ha rebut un tret en una cama. Estava a uns 200 metres de la tanca fronterera i portant una armilla de premsa», va assenyalar Joseph Dike, corresponsal d'AFP a ls Territoris Palestins Ocupats, en un missatge a Twitter. El líder del braç polític de Hamàs, Ismaïl Hania, va destacar el pasat dijous que les protestes «continuaran fins que Jerusalem sigui alliberada».