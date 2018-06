Una reforma pot deixar ERC o el PDeCAT sense eurodiputats

El Consell Europeu va acordar una reforma de la llei electoral de la Unió Europea que podria deixar sense representació al Parlament Europeu partits com ERC, el PDeCAT, el PNB o Bildu. El pacte, assolit a nivell d'ambaixadors dels 28 estats membres i que encara requereix l'aprovació definitiva de l'Eurocambra, pretén instaurar un llindar mínim d'entre el 2% i el 5% dels vots per aconseguir un escó a les circumscripcions d'on en surten més de 35. La mesura també s'aplicaria als estats membres que voten en circumscripció única, com és el cas de l'Estat espanyol.

«Ens oposem a aquesta mesura perquè atempta contra la pluralitat i la diversitat ideològica. Esperem que el Parlament Europeu no li doni suport i nosaltres treballarem perquè sigui així», va assegurat l'eurodiputat d'ERC Josep-Maria Terricabras, negociador pel grup Verds/ALE en la reforma de la llei electoral europea.

A diferència de les eleccions autonòmiques o estatals, a les europees Espanya es comptabilitza com a circumscripció única, de manera que els partits nacionalistes o més petits ja s'han agrupat, tradicionalment, en coalicions més àmplies per aglutinar majors percentatges de vot. Tot i això, la imposició d'un llindar mínim, que l'Estat hauria de decidir i situar en un percentatge entre el 2% i el 5%, podria dificultar-los encara més aconseguir escons.

De fet, si la mesura d'un llindar mínim del 5% s'hagués aplicat a les eleccions europees del 2014, ERC, que ara té dos seients a l'Eurocambra, no hagués aconseguit representació, perquè va assolir un 4% dels vots al conjunt de l'Estat, mentre que el PDeCAT, que va presentar-se conjuntament amb el PNB, hagués entrat pels pèls, amb un 5,42%, però els seus socis bascos probablement s'haguessin quedat fora. Amb un llindar del 2%, la coalició Primavera Europea, on es presentava Compromís, no hagués pogut, tampoc, aconseguir representació.