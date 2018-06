Trump proposa que Rússia torni a ser convidada a les reunions del G-7

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que Rússia hauria d'estar convidada a les reunions del G-7, un fòrum del qual Moscou va ser expulsat el 2014 arran de l'annexió de la península de Crimea. Trump, que es defineix a si mateix com «el pitjor malson de Rússia», va afirmar abans de marxar rumb al Canadà que Rússia hauria de poder participar en la reunió de les grans economies del món. «Per què ens reunim sense Rússia?», va plantejar el mandatari nord-americà. «Agradi o no, i podria no ser políticament correcte, tenim un món a governar», va afegir el president nord-americà, partidari de tenir Moscou «a la taula de negociació» de nou.

No obstant això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va advertir que per ara la recuperació del G-8 no és prioritària per a Moscou. «Ens centrem en altres formats», va explicar.

La proposta de Trump va rebre el vistiplau del primer ministre italià, Giuseppe Conte, qui s'hi va mostrar «d'acord». «Rússia hauria de reingressar al G-7. Va en interès de tothom», va afirmar Conte en un missatge de Twitter.

La imposició d'aranzels a l'acer i l'alumini per part de Trump ha revifat els temors a una guerra comercial i ha acabat de tensar les relacions entre l'inquilí de la Casa Blanca i la resta de líders del G-7. Trump, de fet, abandonarà la cimera abans que conclogui per preparar la reunió del 12 de juny amb el dirigent nord-coreà, Kim Jong-un.

Per part seva, el president del Consell europeu, Donald Tusk, va rebutjar la possibilitat de convidar de nou Rússia a les reunions del G-7. «Veig molta especulació sobre un G-6 + 1, un G-7-1 o G-7 + 1. Però deixem el G-7 com està, és la xifra de la sort, almenys en la nostra cultura», va dir el polonès en una roda de premsa a Charlevoix. Tusk, a més, va destacar que la reacció del portaveu del Kremlin ha estat «bastant clara».

Paral·lelament, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va recordar que la UE «rebutja» les formes «agressives» de Rússia i defensa que Moscou «va violar el Dret Internacional» amb l'annexió de Crimea.