Fracàs al G-7: Trump retira els EUA del comunicat final i acusa Trudeau de ser «deshonest i dèbil»

El G-7 ha acabat en fracàs per la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de retirar el seu suport al comunicat final de la reunió arran d'una polèmica sobre comerç internacional i aranzels. Tot i que els líders dels EUA, el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, el Canadà i el Japó ja havien arribat a un acord de mínims sobre la trobada, Trump s'ha fet enrere i ha acusat el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, de ser "molt deshonest i dèbil". La polèmica ha sorgit arran de l'actitud de Trudeau durant la roda de premsa posterior al G-7. Preguntat sobre les relacions comercials amb els EUA i la possibilitat d'incloure al Nafta, l'acord de lliure comerç d'Amèrica del Nord, una clàusula que permeti retirar-se'n cada cinc anys, Trudeau ha dit que els canadencs són "educats i raonables" però no es deixaran "empentar".

Les paraules del primer ministre del Canadà han enfurismat Trump, que ja havia marxat de la cimera del G-7, camí de Singapur, on està previst que es faci la reunió històrica entre els EUA i Corea del Nord. Com és habitual, Trump ha reaccionat a Twitter, acusant Trudeau d'actuar com un a "sumís dèbil" durant les reunions del G-7 per després criticar-lo en roda de premsa, una actitud que, segons l'inquilí de la Casa Blanca, és "deshonesta".

"Basant-me en les declaracions falses d'en Justin (Trudeau) durant la seva roda de premsa, i en el fet que el Canadà imposa aranzels massius als nostres ramaders, treballadors i empreses dels EUA, he donat instruccions als representants dels Estats Units perquè no donin suport al comunicat final ja que els aranzels en vehicles inundaran el mercat nord-americà!", ha dit Trump a Twitter.

La reunió del G-7 ja havia començat amb mala maror, perquè Trump havia demanat que hi participés, també, Rússia. El G-7 no es troba amb Vladímir Putin, en el marc del G-8, des de la crisi de Crimea. Itàlia, ara sota el govern populista del Moviment Cinc Estrelles i l'extrema dreta de la Lliga Nord, per primera vegada es va alinear, també, amb Trump, i no amb els seus socis europeus en aquesta qüestió.

A més, la trobada es feia després que els EUA anunciessin aranzels a l'acer i l'alumini de la Unió Europea, el Canadà i Mèxic, una decisió que va comportar que Brussel·les imposés, per la seva banda, impostos a la importació de determinats productes nord-americans com els texans o les motocicletes, entre d'altres. El Canadà també imposarà altres aranzels com a contrapartida. Per Trump, si hi ha una "guerra comercial", Washington guanyarà "milers de vegades" a la resta.

Trump va explicar als periodistes que ell havia demanat als socis del G-7 que entre ells no s'apliquessin cap mena d'aranzels, i havia advertit que fins ara els EUA han estat com la "guardiola del porquet de la que tothom roba". El comunicat, que finalment no s'ha pogut firmar pel rebuig dels EUA, apostava per un comerç internacional "lliure, just i mútuament beneficiós". La Unió Europea també havia participat a la reunió a través del president del Consell, Donald Tusk, i el de la Comissió, Jean-Claude Juncker.