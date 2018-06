Joaquim Bosch (Cullera, 1965) és un dels magistrats espanyols amb més presència mediàtica, consolidat durant els seus quatre anys de portaveu de l'associació progressista Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. Crític radical dels ministres Gallardón i Catalá, acaba de publicar «El secuestro de la justícia», llibre dialogat amb Ignacio Escolar. Titular d'un jutjat d'Instrucció i Primera Instància, arriba amb retard a l'entrevista «perquè tenia judicis».

Es va fer jutge per premiar els bons i castigar els dolents?

No exactament. Això es diu ser justicier, i en la Justícia no sempre és clar els qui són bons i dolents, que no coincideixen amb innocents i culpables. Si criminalitzem fins a l'extrem d'atribuir una maldat intrínseca als condemnats, no entendrem que hi ha persones que han tingut poques opcions, per fer el que han fet.

Un president de Tribunal Superior em va dir que «tots els jutges som conservadors».

A veure com ho precisaria. La major part de la judicatura espanyola és conservadora, igual que en altres països europeus. Ara bé, no he vist mai un company jutge que no jutgés l'alcalde del partit a qui ha votat. No és un problema d'ideologia, sinó d'imparcialitat.

M'està parlant de jutges de base.

El problema sorgeix quan el jutge deu el càrrec a un partit concret. A Gürtel s'ha apartat del tribunal jutges amb connexions amb un partit. És a dir, el sistema permet la ingerència del poder polític.

Toquen a massa corruptes per jutge?

Espanya està a la cua d'Europa per nombre de magistrats, i al capdavant pel nombre de corruptes. Els jutges perseguim amb bicicleta corruptes que van en Mercedes.

Gürtel, Nóos, són el fruit de jutges aïllats, no de la judicatura.

Estem de nou imaginant justiciers que arrasen amb tot i que, com més dura sigui la condemna, millor. Això cal ponderar-ho. La sentència de Gürtel és una de les més importants de la història d'Espanya. Imposa unes penes bastant altes, però és respectuosa amb els drets de les parts i no obeeix a un tribunal justicier.

Quin marge d'error tenen les seves sentències?

En dictar sentència, els jutges sabem en la majoria de casos que és pràcticament segur que no serà revocada. Ara bé, en determinats supòsits les dues parts tenen raons. Aquest vint per cent aproximat de casos poden ser confirmats o revocats. L'ésser humà és fal·lible, l'important és que el sistema ofereixi garanties que una altra instància efectuarà una revisió.

Oriol Junqueras i companyia són presos polítics?

L'etiqueta no és unívoca, i no significa el mateix per a l'ONU que per a Amnistia Internacional. No em preocupa tant l'etiqueta com valorar si les presons acordades són encertades. En el cas del procés, el debat gira entorn de la rebel·lió. Sense ella, no estarien a la presó, i em sembla molt discutible que hagi ocorregut perquè implica un alçament violent. Al meu entendre no concorre la violència necessària per a aquest delicte.

Què hauria d'haver ocorregut a Catalunya per parlar de rebel·lió?

Per exemple, que Puigdemont hagués donat instruccions als Mossos d'Esquadra perquè ocupessin els punts estratègics de Catalunya, després de la declaració d'independència.

Ha escrit 'El secuestro de la justicia' amb Ignacio Escolar, però sorprèn la seva sintonia amb El Gran Wyoming.

Hahaha, efectivament. M'encanta, i és un dels presentadors amb més capacitat per informar amb humor, i a més és una persona d'una cultura vastíssima. Encara que és clar que representa un personatge, cal tenir molta talla intel·lectual per interpretar-lo tan bé.

Els jutges se senten gelosos que la ministra de Justícia sigui una fiscal?

Dolores Delgado és una fiscal d'àmplia experiència en la lluita antiterrorista i de grans capacitats processals. Els jutges només esperen que posi remei als problemes que no van abordar els ministres Gallardón i Català.

Abans teníem llibertat d'expressió amb les mateixes lleis que ara.

Hi ha hagut una reculada. En els anys vuitanta, amb un gran anhel de llibertat, en la primera cadena de TVE s'explicaven acudits de Carrero Blanco que eren aplaudits sense rebuig social, en reconeixement del dret a la sàtira. Avui et poden portar a la presó. Amb els processos en marxa, anem a veure centenars de condemnats, s'han creat espais confusos d'interpretació. Tindrem sentències contra Espanya, per no respectar la llibertat d'expressió.

Què l'obligaria a deixar-ho?

Ufff, he de pensar-ho. Hi ha moments en què et sents desbordat, però les úniques vegades en què m'ho he plantejat és per escriure una novel·la. Tinc un projecte amb 400 pàgines en brut d'una narració sobre la Guerra Civil, els camps de refugiats francesos i l'exili republicà. Necessitaria una excedència per rematar-la.