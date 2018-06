Suport a Feijóo per la presidència del PP a Twitter

Seguidors del president de la Xunta de Galícia i del PP de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, han creat un compte a la xarxa social Twitter, que amb el nom de Feijóo presidente recapta suports perquè es converteixi en president nacional del Partit Popular.

El compte va ser creat el divendres, dia 8 de juny, a primera hora del matí. Va acompanyar la presentació amb la frase: Feijóo, el millor actiu del nostre partit.

El primer tuit apuntava que es tracta del compte de suport de militants, simpatitzants i votants del Partit Popular, perquè Feijóo es converteixi en el pròxim president nacional.

En una publicació d'ahir dissabte, de les 3 realitzades des de l'inici del compte destaquen que Feijóo representa l'única majoria absoluta d'Espanya. Un projecte guanyador que ha de ser integrador amb un lideratge fort i net per fer front als reptes del futur.

El compte, que ha sumat fins al moment 171 seguidors, segueix així l'estela de les creades en suport de l'exvicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal.

La primera va ser creada el dijous, dia 7, a Twitter sota el nom YoConSorayaPP. I hores després de la de l'exvicepresidenta es llançava el compte Cospedal Presidenta en suport a la secretària general del PP per liderar el partit. De manera paral·lela, també naixia una plataforma per donar suport a una candidatura d'unitat entre Feijóo i Sáenz de Santamaría. Les publicacions a Twitter aviven el debat entorn de la successió de Mariano Rajoy, el qual presidirá la reunió de la Junta Directiva Nacional que convocarà en el mes un Congrés Extraordinari per triar nou capdavanter de la formació. En la reunió, s'aprovarà també el reglament i la comissió organitzadora de la reunió de dirigents.