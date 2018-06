15.000 bitllets d'Interrail gratis per a joves de 18 anys disponibles a partir de dimarts

La Comissió Europea obrirà aquest dimarts el termini per sol·licitar un bitllet d´Interrail gratis als joves de 18 anys a dia 1 de juliol del 2018. És a dir, els ciutadans de la Unió Europea nascuts entre el 2 de juliol del 1999 i l´1 de juny del 2000 podran a partir de dimarts optar a un tiquet per viatjar en tren aquest estiu a com a màxim quatre països de la UE durant un mes. Es podran presentar les sol·licituds en línia a la pàgina web del Portal Europeu de la Joventut abans del 26 de juny, on caldrà registrar-se i respondre un qüestionari. Segons la CE, l´enquesta permetrà "classificar les peticions" en cas que siguin superiors a les 15.000 places que permet cobrir el pressupost assignat en aquesta primera ronda de selecció.

El comissari europeu d´Educació, Tibor Navracsics, ha assegurat que hi haurà "quotes indicatives" a l´hora de repartir els 15.000 bitllets. Segons Navracsics, si un país no omple les seves places, aquestes es redistribuiran entre els estats amb més demanda.

Respecte a la possibilitat d´incloure un factor de renda en el repartiment dels tiquets entre els joves, el comissari ha afirmat que es considerarà com a nou criteri a partir del 2020.

La iniciativa es tracta d´una prova pilot de l´executiu europeu, que pretén ampliar l´actual partida de 12 milions d´euros a més de 100 milions d´euros anuals a partir del 2021. La proposta va ser impulsada per l´Eurocambra amb l´objectiu de fomentar l´europeisme entre les noves generacions.