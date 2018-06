El PP elegirà el successor de Rajoy els dies 20 i 21 de juliol

El PP celebrarà els dies 20 i 21 de juliol el Congrés Extraordinari on elegirà el nou president de la formació en substitució de Mariano Rajoy, que aquest dilluns ha demanat una confrontació de propostes neta i en "positiu", i ha promès no interferir al procés de designació del seu successor. "No assenyalaré ningú amb el dit ni vetaré ningú", ha afirmat. L´expresident, que ha recordat al partit que al setembre ha d´estar "en perfecte estat de revista" per fer d´oposició a un govern que "no està allà per voluntat dels espanyols", ha demanat a la formació que "segueixi defensant la seva independència" perquè "ningú de fora té dret a dictar al PP que ha de fer, ni qui ha de ser el nostre líder", en referència –tot i que no l´ha citat- a les manifestacions de José María Aznar sobre la necessitat de "regenerar el centre-dreta naconal". Rajoy també ha recordat que el PP ha combatut l´independentisme amb l´aplicació de l´article 155 i ha plantat cara també al terrorisme sense fer "cap concessió". "Podem dir amb el cap molt alt que hem mantingut els principis del PP".