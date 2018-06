Comença el trasllat dels immigrants del Aquarius a altres vaixells

Itàlia ha començat avui el trasllat d'immigrants des del vaixell Aquarius, en alta mar entre Malta i Itàlia, a altres dues naus de la Marina italiana per fer més espai a la nau i iniciar el seu viatge a Espanya, han indicat a Efe fonts de l'ONG SOS Mediterranée a bord del vaixell.

Un total de 400 dels 629 immigrants rescatats durant el cap de setmana i que estan a bord d'aquesta embarcació seran traslladats a un vaixell de la Guàrdia Costanera i a un altre de la Marina italianes, ha indicat Metges Sense Fronteres (MSF), present en aquest transport.

L'embarcació de l'ONG SOS Méditerranée portarà als 229 immigrants restants fins a Espanya.

D'aquesta manera es redueix la capacitat de l'Aquarius, que acull totes aquestes persones des del seu rescat el dissabte, i podrà posar rumb amb seguretat cap al port espanyol de València, després que ni Itàlia ni Malta el permetessin atracar en els seus ports.

Els immigrants, que han passat per moments de tensió per la incertesa, "van acollir bé la decisió de traslladar-los a Espanya", va explicar a Efe Alessandro Porro, cooperant de SOS Mediterranée des del Aquarius.

Un d'aquests immigrants ha agraït que Espanya els aculli i ha dit que, en qualsevol cas "és Europa i no Líbia", des d'on van salpar i on va descriure un clima de violència, en un missatge d'àudio enviat a Efe.

"És com viure l'infern (...) No hem de tornar a Líbia i per això ho agraïm. Ens heu rescatat", ha fet.

El trasllat es realitza amb llanxes de la Guàrdia Costanera que duen a grups de prop 90 persones als vaixells italians.

Les organitzacions humanitàries que operen a la Mediterrània Central havien advertit que amb una ocupació de persones tan elevada a bord el viatge a Espanya podria ser "insegur", també per l'empitjorament del clima i el llarg trajecte de gairebé quatre dies.

Els immigrants viatjaran fins a Espanya a bord del Aquarius, d'una nau de la Marina i una altra de la Guàrdia Costanera, amb personal del Cos de Socors Italià de l'Ordre de Malta i d'Unicef ??(Fons de les Nacions Unides per a la infància).

Per garantir l'assistència immediata en cas d'emergències de caràcter sanitari, van explicar els guardacostes, "durant tota la travessia han estat alertats tots els centres de coordinació SAR (Recerca i Salvament) dels països les aigües travessaran els tres vaixells".