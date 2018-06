Espanya s'ofereix a acollir el vaixell amb més de 600 immigrants rebutjat per Itàlia

El president del Govern, Pedro Sánchez, va donar instruccions perquè Espanya «compleixi els compromisos internacionals en matèria de crisis humanitàries» i aculli el vaixell Aquarius, en el qual hi ha més de 600 persones abandonades a la seva sort al Mediterrani. «És la nostra obligació ajudar a evitar una catàstrofe humanitària i oferir un port segur a aquestes persones, complint així amb les obligacions del Dret Internacional», va afirmar el Govern en un comunicat.

L'Executiu està en coordinació amb la Generalitat valenciana per a l'arribada del vaixell Aquarius de l'ONG francesa Sos Méditerranée amb 629 immigrants a bord i l'entrada del qual a Itàlia va ser denegada per les autoritats d'aquell país. Ximo Puig, president de la Comunitat Valenciana, va explicar que havia donat la seva autorització a la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, perquè el port de València aculli l' Aquarius. Puig va destacar que es tracta de raons humanitàries i va lamentar que el vaixell estigui, en aquests moments, «abandonat» al Mediterrani de forma «profundament injusta».

Entre els 629 immigrants que viatgen al vaixell, que va passar la nit de diumenge a dilluns amb els motors aturats a 35 milles d'Itàlia i 27 de Malta, hi ha 123 menors no acompanyats, 11 d'ells nens petits i set dones embarassades, rescatats diumenge.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també havia ofert acollir a la ciutat els 629 immigrants perquè «abans que res cal salvar vides humanes». Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, va oferir acollir a Catalunya els més de 600 refugiats, de la mateixa forma que van fer el País Basc i Extremadura.

Per part seva, l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) va expressar la seva preocupació per la possibilitat que el vaixell hagi de desplaçar-se fins a València per desembarcar els 629 migrants, ja que això suposaria reduir notablement la capacitat de resposta davant un possible nou naufragi.

«MSF sol·licita el desembarcament immediat de les persones que es troben a bord. Amb el vaixell rumb a Espanya, es reduirà encara més la capacitat al mar per a les operacions recerca i rescat. Migrants i refugiats segueixen sortint cada dia de Líbia en pasteres», va advertir MSF en un comunicat.

A més, l'organització va expressar la seva «preocupació» per la seguretat dels migrants rescatats, entre ells «malalts, ferits, dones embarassades i menors». En particular, va destacar que «un viatge de tres dies a València en un vaixell que supera la seva capacitat màxima és insegur». De moment, els migrants han rebut un carregament de 950 ampolles d'aigua, 800 paquets de fideus instantanis i galetes des d'un vaixell de la Marina maltesa.



Tancament dels ports italians

Tot i que la intenció de l' Aquarius era arribar a Catània, a Sicília, el nou ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va ordenar el tancament dels ports italians, tot destacant que segueix el model de gestió migratòria d'altres socis de la UE, entre els quals va fer referència a França i Espanya.

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va agrair a Pedro Sánchez l'oferta d'Espanya d'acollir els més de 600 migrants a bord del vaixell de rescat, als quals s'havia denegat l'accés als ports d'Itàlia, mentre que el ministre d'Interior transalpí, Matteo Salvini, va parlar de «victòria».

«Havíem demanat un gest de solidaritat per part de la UE en aquesta emergència i que no ens deixés sols com en els últims anys», va assenyalar Conte, tot afegint que «només puc agrair a les autoritats espanyoles haver fet seva la petició».