Un home atrinxerat a Florida mata quatre nens i després se suïcida

Un home va matar dilluns quatre nens d'entre 1 i 11 anys amb els que portava prop de 24 hores atrinxerat en un apartament d'Orlando (Florida, EUA) i després es va suïcidar, segons han informat avui les autoritats.

"Hem entrat a l'apartament i hem trobat que els quatre nens han estat assassinats pel sospitós amb aparents trets", va explicar de matinada en roda de premsa el cap de la Policia de Orlando, John Mina.

"No tenim ni idea -va afegir- de quan van morir els nens", que tenien 1, 6, 10 i 11 anys.

Tot va començar la nit de diumenge, quan la xicota del sospitós, identificat com Gary Wayne Lindsey Jr., de 35 anys i amb antecedents per incendis i altres delictes, va trucar a la Policia per un altercat domèstic.

La dona havia fugit de l'apartament deixant enrere els quatre nens, dos d'ella i els altres dos de Lindsey.

Quan els policies van arribar al complex d'apartaments per a fer-se càrrec de la situació, el sospitós va obrir foc i va ferir de gravetat a un dels agents, donant inici a un atrinxerament que es perllongaria fins a la nit de dilluns.

Mina va explicar que la Policia va estar en contacte "directe i indirecte" amb Lindsey al llarg del dia per negociar el seu lliurament.

No obstant això, poc abans de les 21.00 hora local de dilluns, un agent es va adonar del cos sense vida d'un dels nens dins de l'apartament, de manera que les autoritats van decidir iniciar un operatiu de rescat de la resta.

Quan van entrar, segons va explicar Mina, van trobar morts els nens i també Lindsey, d'un aparent suïcidi.