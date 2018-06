María José Segarra, nova fiscal general de l'Estat

El Consell de Ministres proposarà divendres com a nova fiscal general de l'Estat Maria José Segarra, segons confirmen a l'ACN fonts jurídiques. Segarra va iniciar la carrera com a fiscal a Barcelona, ha treballat a l'àrea de Protecció de menors i des del 2004 és la fiscal en cap de Sevilla. Té 54 anys, és membre de la Unió Progressista de Fiscals i des del març és membre del Consell Fiscal. Amb més de 30 anys de carrera judicial, ha estat proposada per la ministra de Justícia, Dolores Delgado, amb qui han coincidit a la Unió Progressista de Fiscals. Amb el canvi de govern, Segarra substituirà Julián Sánchez Melgar que divendres ja va comunicar a la ministra que posava el seu càrrec a disposició del govern espanyol. Mentre no es designa oficialment la seva successora, es mantindrà en funcions. Segarra serà la segona dona que es converteixi en fiscal general de l'Estat, després de Consuelo Madrigal que va ser-ho entre 2015 i 2016 sota el govern de Mariano Rajoy.

El primer pas que s'ha de fer per iniciar el procediment per designar Segarra nova fiscal general és l'aprovació per part del Consell de Ministres. Un pas que, previsiblement, es farà divendres. Després, el procés continua amb l'aprovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i també haurà de comparèixer davant la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per presentar el seu projecte d'activitat al capdavant de la institució.Llavors, haurà de prendre possessió del càrrec davant del ple del Tribunal Suprem i en presència del rei Felip VI, on podrà prometre o jurar el càrrec.