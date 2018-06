El PSOE insta a aprovar els Comptes per «responsabilitat»

La nova ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va demanar als grups culminar la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2018, ja que, encara que els rebutja i «no els hauria elaborat el Govern socialista» per ser «de passat i no de futur», veu «important» que davant la data actual del curs polític s'aprovin «per responsabilitat i rendició de comptes» i per treballar ja en l'elaboració dels Pressupostos de 2019, alhora que va criticar el «despropòsit» de les «autoesmenes» del PP.

Així ho va assenyalar Montero en declaracions als periodistes abans d'intervenir en el debat als vetos dels Pressupostos de 2018 al Ple del Senat, on va defensar que «el millor» per a Espanya és culminar la tramitació dels Comptes de 2018 davant les dates actuals del curs polític, ja que si el Govern socialista presentés uns nous pressupostos s'aprovarien a l'octubre per a tot just dos mesos de vigència i es prorrogarien els de 2017, que són «molt pitjors» que els de 2018.

«No defensaré aquests comptes públics, no són els que hagués elaborat el Govern socialista, els hem criticat, però en la data en què ens trobem és necessari i important caminar en aquests pressupostos perquè la nostra mirada ja ha d'estar posada en la elaboració dels Comptes de 2019», va explicar Montero, que va provocar les crítiques de la bancada popular en diverses ocasions i va apuntar que disposa de poques setmanes per a l'elaboració del sostre de despesa de l'any que ve.



Definir prioritats

En aquesta línia, va insistir que «no tindria sentit» que el nou Govern de Pedro Sánchez presentés uns nous Comptes perquè només estarien en vigor dos mesos escassos, fet pel qual va convidar tots els grups a «caminar» sobre els Pressupostos de 2018 per començar a definir les prioritats per al 2019 en termes de desenvolupament econòmic, sostenibilitat, impuls a la recerca, recuperació de drets dels ciutadans i «amb la mirada posada a Europa i en el camí de consolidació fiscal».

Per part seva, el PP al Senat va qualificar d'«esperpent» que Montero rebutgi defensar els Comptes al Senat però el PSOE els faci seus i sigui la seva «línia programàtica» al Govern. El seu portaveu, José Manuel Barreiro, va criticar que els socialistes hagin canviat l'estructura de l'Executiu sense canviar l'estructura dels Comptes, el que entén que «usurpa» el debat parlamentari i dificulta presentar esmenes.

El portaveu del PP va apuntar que els Pressupostos han rebut el veto a la cambra alta dels socis dels socialistes en la moció de censura contra Mariano Rajoy. «Tots els que els van donar suport perquè fos ministra d'Hisenda han dit que han de retirar aquests Pressupostos i afirma que els fa seus però no els defensa», va reiterar Barreiro.

Paral·lelament, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va manifestar que la seva formació està disposada a negociar amb el Govern l'aprovació del sostre de despesa de 2019, que ha de portar l'Executiu a les Corts abans del 30 de juny, així com el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any.

Villegas va justificar aquesta posició perquè, va dir, demanar la convocatòria d'eleccions, com està reclamant el seu partit, «no és incompatible» amb voler que hi hagi estabilitat econòmica. En tot cas, va demanar a Pedro Sánchez pactar una data per convocar eleccions generals anticipades «com més aviat millor», però fer-ho de manera «ordenada» per evitar que es generi inestabilitat econòmica o institucional a Espanya.

Així, va insistir que cal «donar la veu als espanyols» a les urnes per posar fi a la «situació excepcional» actual després de l'aprovació de la moció de censura contra Mariano Rajoy i que Sánchez hagi format un Executiu «feble i hipotecat amb populistes i separatistes».