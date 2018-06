Trump i Kim Jong-un afronten una cimera històrica

El president nord-americà, Donald Trump, i el dirigent nord-coreà, Kim Jong-un, celebraran avui a Singapur una cimera d'un sol dia que sens dubte serà històrica, però el resultat de la qual, entre altres coses pel caràcter dels dos participants, és incert, encara que l'expectativa és que serveixi de punt de partida cap a un procés de desnuclearització de la península i un futur tractat de pau.

Després que la retòrica bel·licista entre tots dos, que van intercanviar amenaces i apel·latius despectius -Trump va qualificar Kim de «petit home coet» en diverses ocasions- durant mesos el 2017 davant els continuats assajos de míssils nord-coreans i una nova prova nuclear, arribés al que semblava un punt de no retorn, el fet que tots dos mantinguin avui el primer cara a cara al més alt nivell entre els dos països des del final de la guerra de Corea (1950-1953) és tota una fita.

L'any 2018 es va iniciar amb la mà estesa per part de Kim al seu veí del sud, en forma de participació nord-coreana als Jocs Olímpics d'Hivern a Pyeongchang, i continuava amb un acostament entre els dos països veïns, tècnicament encara en guerra, que aplanava el camí primer a una trobada entre el líder nord-coreà i el president sud-coreà, Moon Jae In, i després al que fins ara resultava impensable: una trobada entre Trump i Kim.

El president nord-americà ha defensat que el canvi mostrat per Kim és una conseqüència de la pressió que les sancions estan tenint sobre Corea del Nord, i el líder nord-coreà, aparentment molt desitjós d'agradar, principalment Washington, ha fet passos als quals s'havia negat amb anterioritat, com la suspensió dels seus assajos nuclears mentre durin les converses.

No obstant això, tot va estar molt a prop d'anar-se'n en orris el 24 de maig, quan Trump va anunciar que la cimera de Singapur es cancel·lava pel to d'«oberta hostilitat» mostrat pel dirigent nord-coreà arran d'unes declaracions del vicepresident, Mike Pence. Però Pyongyang, va optar per un to conciliador en la seva resposta i la cimera va ser confirmada.