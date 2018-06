Facebook recopila informació d'usuaris no registrats a la xarxa social

Facebook va admetre en una carta dirigida al Senat dels Estats Units que recopila dades d'internautes no registrats a la xarxa social, però no crea perfils dels mateixos a la seva plataforma. La missiva, amb data del 8 de juny, està dirigida al senador republicà Chuck Grassley i a la senadora demòcrata Dianne Feinstein, i respon algunes de les preguntes que el conseller delegat de Facebook, Mark Zuckerberg, va deixar sense resoldre durant la vista del mes d'abril davant el Congrés nord-americà, amb motiu de l'ús de dades dels usuaris per part de l'empresa britànica Cambridge Analytics.

La companyia va explicar que quan un usuari no registrat a Facebook accedeix a una aplicació o un web que empra les seves eines -com els «M'agrada» o els comentaris-, recull el registre de visites i de dispositius des dels quals s'ha accedit, però no informació que pugui identificar la persona.

No obstant això, Facebook sí que recull informació que l'amo de la pàgina o aplicació vulgui compartir, com en el cas que s'hagin realitzat compres. La companyia va insistir a la carta que «no crea perfils ni rastreja l'historial del web o aplicació de persones que no estan registrades com a usuaris a Facebook».

El que sí que fa la companyia és utilitzar la informació dels no registrats per mostrar publicitat general, no dirigida; així com un anunci que motivi la creació d'un compte a Facebook o per detectar si el compte del no registrat pot ser d'un bot.