Huerta descarta dimitir després de parlar amb Sánchez: "Vaig pagar el que tocava i cas tancat"

El ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, ha assegurat aquest dimecres que les seves obligacions tributàries "estan al corrent" i que no té "cap dubte moral ni conflicte", després de saber-se que va ser sancionat a pagar 218.000 euros a Hisenda: "Vaig pagar el que tocava i cas tancat ".

En una entrevista a Onda Cero, Huerta ha subratllat que no es planteja presentar la seva dimissió ja que el frau tributari que se li atribueix és anterior a la seva condició de ministre, en la seva etapa com a presentador de televisió.

"Aquest assumpte no és com a ministre de Cultura, és un assumpte de Màxim Huerta de fa uns anys, quan de sobte va canviar un criteri (tributari) i vaig assumir la responsabilitat com a ciutadà, com li va passar a centenars de periodistes, de creadors i d'artistes en el seu moment", ha destacat.

El ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, va ser sancionat a abonar 218.000 euros a Hisenda pels impostos que va deixar de pagar el 2006, 2007 i 2008 quan treballava com a presentador de televisió i declarava a través d'una societat, el que li permetia tributar menys que si ho hagués fet com renda personal amb l'IRPF.

Huerta ha assegurat que l'assumpte no li planteja "cap deute moral, ni conflicte", encara que ha admès que no va informar el president del Govern sobre la sentència abans del seu nomenament.

El titular de Cultura ha assegurat haver parlat aquest mateix dimecres amb el president del Govern, Pedro Sánchez, sobre les informacions relatives a la seva condemna per frau fiscal, davant les que li va demanar transparència. "Per descomptat he parlat amb Pedro Sánchez i m'ha dit que el nostre objectiu és treballar i ser transparents, que és la queixa que hem tingut sempre; fa una setmana estava demanant transparència als membres del PP i en tants anys en informatius sempre he demanat rapidesa i transparència i això és el que m'he aplicat per a mi aquest mateix matí ", ha indicat Huerta.