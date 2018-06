Important victòria de May al Parlament en una votació sobre la llei del Brexit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va obtenir una important victòria a la Cambra dels Comuns que deixa en mans del Govern la decisió sobre quin camí seguir en el cas que el Parlament rebutgi el futur acord de divorci amb la UE. Els comuns van aprovar per 324 a favor i 298 en contra una proposta governamental perquè, si els legisladors britànics rebutgen l'acord del Brexit, sigui el Govern qui decideixi què fer a continuació, no el Parlament, com pretenien els pro europeus.

Aquesta votació era clau perquè donava l'oportunitat als antibrexit del Partit Conservador de posicionar-se contra el Govern de May, evidenciant així la fractura interna. Finalment, només dos tories es van alinear amb l'oposició a la cambra baixa. No obstant, va tenir un cost polític per al Gabinet de May. Unes hores abans, Phillip Lee, un dels secretaris d'Estat del Ministeri de Justícia, va dimitir acusant el Govern de «limitar el paper del Parlament» en l'acord sobre el Brexit. El debat d'ahir a la Cambra dels Comuns marca l'inici de l'ofensiva per part del Govern britànic per revertir els canvis operats pels Lords en la llei del Brexit, i en tot cas aquesta votació era considerada decisiva per Theresa May.