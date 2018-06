L'Audiència de València confirma la presó provisional de Zaplana

L'Audiència de València va rebutjar el recurs de l'expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, a la presó provisional pel cas Erial, i va confirmar la decisió de la jutgessa d'Instrucció 8, encarregada d'investigar aquesta causa, de mantenir-lo a la presó de Picassent. La defensa de Zaplana havia presentat un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria de presó provisional del 24 de maig i un altre posterior, amb data 1 de juny, en el qual va rebutjar el recurs de reforma presentat per l'exministre de Treball. Ahir es va celebrar una vista a la secció cinquena de l'Audiència Provincial, després de la qual la sala va decidir mantenir la seva situació de privació de llibertat. Contra aquesta decisió no es pot interposar recurs.

Eduardo Zaplana està sent investigat pels delictes de blanqueig de capitals, suborn, prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per delinquir i grup criminal. A principis d'aquest mes de juny, la instructora va rebutjar la petició de l'exministre de quedar en llibertat per raons humanitàries o, subsidiàriament, passar a arrest domiciliari, sol·licitud que l'expresident basava en la malaltia que pateix.