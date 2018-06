Màxim 'el Breu': només una setmana com a ministre

Màxim Huerta ja és història al capdavant del Ministeri de Cultura. El periodista i escriptor ha dimitit després de conèixer-se que va defraudar a Hisenda 218.332 euros amb una societat que va constituir l'any 2006 quan treballava com a presentador de televisió a 'El programa de Ana Rosa' que dirigeix ??la periodista Ana Rosa Quintana.

El titular de Cultura va ser condemnat a pagar 243.000 euros incloent recàrrecs i interessos pels tres exercicis fiscals, segons informa El Confidencial.

Màxim Huerta Hernández va néixer al municipi valencià d'Utiel, el 26 de gener de 1971. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat San Pablo-CEU de València, compta també amb un Màster en Disseny gràfic i il·lustració editorial per l'Institut Europeu de disseny de Madrid.

Com a periodista, l'exministre de Cultura i Esport va exercir de presentador de l'edició de nit d'Informatius Telecinco, per passar a conduir l'edició matinal de la cadena privada al setembre de 2004. Va treballar 11 anys a 'El programa d'AR' (Telecinco) , on va ser copresentador de l'espai matinal.

Segons l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió, de la qual és membre, entre 1996 i 1999 va treballar a Televisió Valenciana -Canal 9 i Punt 2- com a presentador i editor de Notícies. També al canal autonòmic ha exercit com a redactor dels seus serveis informatius i com a enviat especial a França.

Així mateix, en els anys 1995-1996 va ser cap de Política 'Diari València 7 Dies' i redactor del diari 'Las Provincias', a València. El 1995 és nomenat director de 'Premsa Comarcal' (València) i també ha col·laborat en emissores de ràdio com Ràdio 5 de Ràdio Nacional d'Espanya a Utiel i Ràdio 97.7 a València.

Recentment Màxim Huerta va gravar el programa de televisió 'Destinos de película' (produït per Globomedia per a TVE) on mostrava els racons més cinematogràfics de ciutats com Londres, París o Nova York.

Horta col·laborava amb 'Gent desperta' de RNE amb la secció titulada 'Los cinco sentidos, amb 'Glamour', 'Viajar National Geographic', '20 minutos 'i' El Español'.

En relació amb la seva faceta d'escriptor, destaca 'La noche soñada', amb la qual va obtenir el Premi Primavera de Novel·la en 2014. També és autor de l'obra de teatre 'Más sofocos', amb el director Juan Luis Iborra, i la peça de microteatre 'Me quedo muerta'.