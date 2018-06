Puigdemont denuncia l'empresa «Pig Demont»

Carles Puigdemont ha enviat un requeriment al registre de patents i marques en contra de l'empresa «Pig Demont». La marca, fundada per un jove emprenedor malageny ofereix productes originaris d'Andalusia com ara pernil ibèric «de guarrillo negro» literalment, així com olis i vins com un anomenat Rufián.

El nom, que recorda al polític català i el logo, que presenta una divertida caricatura d'un porc amb ulleres i una imponent tofa de cabell negre amb serrell, ha provocat la reacció del d'Amer, que ha presentat el citat requeriment.

El gerent de l'empresa, Alberto González López diu que les semblances no existeixen i al programa «Herrera en Cope» s'ha defensat dient que és només una coincidència el nom i la caricatura.

Segons la web de l'empresa el projecte pretén apropar els productes andalusos de qualitat al món i defensar que els andalusos «no són ganduls, són oberts, emprenedors, ens agrada la llum, l'alegria, el riure, ajudar, compartir, plorar, cantar... ens agrada la vida».