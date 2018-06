Tretze militars paracaigudistes queden ferits en unes maniobres a Saragossa

Tretze militars van resultar ferits al Centre Nacional d'Ensinistrament de San Gregorio, a Saragossa, durant la realització d'un exercici en el qual participaven paracaigudistes espanyols i nord-americans. Un dels militars espanyols va haver de ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa, on romandrà en observació per valorar la gravetat de les lesions, que en principi són de caràcter lleu.

Per la seva banda, els altres dotze militars, sis espanyols i sis nord-americans, van ser atesos a causa de ferides lleus a l'Hospital Militar, on els van practicar petites cures. L'accident es va produir per arrossegament en arribar a terra un dels paracaigudistes, pel que sembla per un cop de vent.

Els militars participaven en les maniobres Eagle Eyes, un exercici bilateral amb tropes dels Estats Units de dues setmanes de durada que finalitzarà el proper dia 24 de juny. Els paracaigudistes ferits pertanyien a la Brigada Almogàvers VI de l'Exèrcit de Terra, amb seu a Paracuellos del Jarama (Madrid), i a la 173 Brigada Paracaigudista de l'US Army procedents de la base de Vicenza (Itàlia). El Ministeri de Defensa va traslladar els seus desitjos de recuperació als ferits.