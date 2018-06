Trump i Kim inicien una nova era sense compromisos concrets

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-Un, van signar un ampli acord després de la seva històrica reunió celebrada a Singapur sense arribar a compromisos concrets. Trump va assegurar que el líder de Corea del Nord havia promès a la cimera la «completa desnuclearització» de la península de Corea, alhora que va elogiar el seu paper i la seva «valentia» per iniciar aquest procés.

«Avui és l'inici d'un procés ardu. Només els valents poden aconseguir la pau», va afirmar el president nord-americà al final de la reunió. Sense entrar en detalls ni terminis, Trump va recordar en diverses ocasions que el procés de desnuclearització de Corea del Nord «serà verificat» i va destacar el «sòlid compromís» que va adoptar el líder nord-coreà a Singapur.

Va dir que la reunió havia estat «una cimera històrica» i va rdestacar que la declaració signada és un document «molt ampli» amb compromisos concrets de Corea del Nord com la desnuclearització de la península de Corea, l'establiment de relacions entre els dos països, el compromís per la pau i la repatriació de restes mortals de combatents morts o desapareguts a la guerra de Corea.

Trump va assegurar que els Estats Units aturaran els seus «jocs de guerra» a la regió, en referència a les maniobres militars que cada any realitzen amb Corea del Sud i que són durament criticades per Pyongyang per considerar-les una amenaça.

Per part seva, el Govern de la Xina va suggerir la possibilitat que es rebaixin les sancions contra Corea del Nord. El paper de la Xina, el principal aliat econòmic i diplomàtic de Corea del Nord, és clau de cara a un possible gir en les relacions de la comunitat internacional amb el país que lidera actualment Kim Jong-un. Després d'uns anys en què Pequín ha marcat distàncies amb el règim de Pyongyang, la situació podria canviar.