té cinc dies per ingressar a una presó per complir la condemna

L'Audiència Provincial de Palma ha donat un termini de cinc dies a l'exduc de Palma Iñaki Urdangarin i al seu exsoci Diego Torres perquè ingressin a la presó per complir les seves sentències -de cinc anys i deu mesos i de cinc anys i vuit mesos, respectivament- per les seves condemnes pel cas Nóos. L'expresident del Govern balear Jaume Matas, per part seva, no va comparèixer davant l'Audiència de Palma i va acudir directament a la presó d'Aranjuez (Madrid). Durant aquests cinc dies, Urdangarin tindrà llibertat de moviments a causa de que el seu ingrés és voluntari i podrà viatjar a Suïssa fins al moment en què es materialitzi la seva entrada a la presó.

En arribar a l'Audiència Provincial, Urdangarin va entrar amb posat seriós i no va parlar amb els mitjans de comunicació. A més del centenar de periodistes -entre càmeres i redactors-, també el van rebre una vintena de curiosos que van cridar «xoriço»; també es van poder escoltar proclames com «els Borbons als taurons» i «Borbó a la presó».

El marit de la Infanta es va introduir ràpidament a l'Audiència, on l'esperaven les magistrades Samantha Romero, Rocío Martín i Eleonor Moyá, que van dictar la primera sentència condemnatòria que ara el Suprem ha ratificat fent unes lleugeres modificacions. Les magistrades li van entregar l'ordre d'ingrés a una presó de la seva elecció, i després Institucions Penitenciàries decidirà si compleix condemna en aquest centre o en un altre.

Per la seva banda, Matas va ingressar a la presó d'Aranjuez. En concret, l'expresident balear està condemnat a tres anys i vuit mesos de presó per un delicte continuat de prevaricació en concurs medial amb un delicte de falsedat en document públic i amb un delicte de malversació de cabals públics. La notificació de l'ingrés de Matas va arribar a darrera hora, gairebé esgotant el termini que tenia per acudir davant l'Audiència. Si no hagués arribat a temps, s'hauria posat en marxa la maquinària per dictar una ordre de crida i cerca.

Per part seva, Torres va ser el més matiner a acudir a l'Audiència Provincial de Palma, on va arribae cap a les nou del matí acompanyat del seu advocat Manuel González Peeters, per rebre l'ordre d'entrada a la presó.

Pel que fa a la reducció de la condemna inicial d'Urdangarin, aquesta és una conseqüència de l'absolució que l'alt tribunal aplica a un dels delictes pels quals va ser condemnat, el de falsedat en document públic comès per funcionari públic, ja que la Sala entén que no està provada la seva intervenció.

En tot cas, el marit de la infanta Cristina passa a ser el més durament condemnat en aquest cas, ja que el Suprem ha reduït des dels vuit anys fins als cinc anys i vuit mesos la pena al seu exsoci Diego Torres després d'absoldre'l de tràfic d'influències, blanqueig i falsedat, mentre que manté la responsabilitat de partíceps a títol lucratiu de la dona d'aquest, Ana María Tejeiro i de Cristina de Borbó en el delicte de malversació i frau dels seus marits, però no en els delictes fiscals. Paral·lelament, ratifica la resta de pronunciaments de l'Audiència, inclosa la condemna a Matas i l'absolució dels exmandataris valencians implicats durant la instrucció.

Per evitar l'entrada a un centre penitenciari, Urdangarin pot recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional per demanar que suspengui cautelarment l'execució de la sentència i, per tant, la seva entrada a la presó. Tanmateix, el TC no acostuma a paralitzar entrades a la presó de condemnats a més de 5 anys de presó.