Els EUA buscaran un «gran desarmament» de Corea del Nord en dos anys

El secretari d´Estat dels EUA, Mike Pompeo, va assegurar que Washington buscarà un «gran desarmament» per part de Corea del Nord en un termini aproximat de dos anys. Pompeo, que es troba a Corea del Sud per reunir-se amb el president del país, Moon Jae In, va afirmar a més que espera que les negociacions amb Pyongyang es reprenguin «en algun moment de la setmana que ve».

«Seré la persona que assumeixi el paper de tirar endavant aquest procés», va explicar, abans de destacar que, en qualsevol cas, el president nord-americà, Donald Trump, «està al capdavant» en les converses amb el país asiàtic.

Pompeo, que va rebutjar pronunciar-se sobre un possible calendari per a la desnuclearització de la península de Corea, va manifestar que «hi haurà una verificació profunda» d´aquest procés.

Hores abans, Trump va tornar de la seva històrica reunió amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, mostrant-se satisfet dels resultats assolits i celebrant que «ja no hi ha una amenaça nuclear» gràcies als compromisos subscrits dimarts a Singapur.

Per part seva, el líder de Corea del Nord va defensar durant la cimera amb Trump la necessitat de dur a terme accions «simultànies» que ajudin a rebaixar la tensió a la península de Corea, segons va informar l´agència estatal nord-coreana de notícies, KCNA.

Segons aquestes informacions, Kim va defensar una política «per passos» per aconseguir la pau i la desnuclearització, alhora que va afegir que el mandatari del país nord-americà va expressar la seva intenció de suspendre les maniobres conjuntes amb Corea del Sud.

En aquest sentit, el líder del país asiàtic va destacar que és «urgent» que tots dos països posin fi a les «accions militars irritants i hostils» a la zona. La KCNA va explicar que Trump va dir «entendre» la demanda de Kim. «Kim Jong-un ha deixat clar que si els EUA inicien mesures per construir la pau en un intent per aconseguir una millora de les relacions entre els dos països, Corea del Nord també farà el possible per actuar en concordança», va dir l´agència.