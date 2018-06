Màxim Huerta dimiteix en divulgar-se que va defraudar Hisenda

El ministre de Cultura i Esport, Màxim Huerta, va anunciar la seva dimissió com a titular d'aquest departament. Prèviament havia acudit al Palau de la Moncloa per comunicar la seva decisió al president, Pedro Sánchez. Huerta, que va prendre possessió del seu càrrec el passat 7 de juny, va presentar la seva dimissió després que El Confidencial publiqués informació relativa a les dues sentències que el maig de 2017 li van imposar una multa per haver defraudat Hisenda 218.322 euros al llarg de tres exercicis fiscals, durant la seva etapa de col·laborador en un programa de televisió.

Huerta ha durat una setmana al capdavant de la cartera de Cultura, convertint-se així en el ministre més breu de la democràcia espanyola. Amb només set dies de mandat, ha superat en brevetat l'exministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació José Luis García Ferrero, que va ser nomenat per Leopoldo Calvo-Sotelo i va exercir la major part del seu mandat en funcions durant 81 dies, entre el 13 de setembre de 1981 i el 2 de desembre d'aquell mateix any.

L'exministre d'Economia, Indústria i Competitivitat de l'anterior legislatura, Román Escolano, amb només 85 dies de mandat al capdavant d'aquesta cartera, també va estar a punt d'aconseguir un «rècord» de poca durada després de la seva sortida costat de la resta de l'Executiu per la moció de censura presentada pel PSOE contra el Govern de Mariano Rajoy.

El sortint ministre de Cultura i Esport cobrarà poc més de 1.000 euros de pensió al llarg de set dies, el mateix temps que ha ocupat la cartera ministerial. Segons la llei, els exministres tenen dret a percebre, a partir del mes següent en què es produeixi el cessament i durant un termini igual al que hagin ocupat el càrrec, una pensió indemnitzatòria del 80% del salari amb un màxim de dos anys.

Prenent com a base el sou de l'anterior ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, l'any 2017 -última xifra que apareix recollida al portal de transparència del Govern-, el sou de Huerta hagués estat proper als 70.368 euros anuals. Segons aquesta xifra, la indemnització del 80% cada mes arribaria als 4.691 euros. En haver estat únicament durant set dies en el càrrec, el càlcul final se situa en 1.094 euros, a una mitjana de 156,3 euros cada dia.

Pedro Sánchez es va comprometre el 2015, quan era líder de l'oposició, a fer fora del seu equip tot aquell que hagués creat una societat interposada amb l'objectiu de «tributar per la meitat del que li correspon». Aquest compromís el va assumir a partir de la polèmica generada per l'empresa que va crear el fundador de Podem Juan Carlos Monedero per cobrar els seus treballs d'assessoria externa per al Govern veneçolà. Sánchez va demanar en aquells dies de 2015 al líder de Podem, Pablo Iglesias, que fes fora de la direcció del partit Monedero perquè és «immoral» comptar amb una persona que va crear una societat interposada per pagar menys impostos. Sánchez va assegurar que si ell tingués algú a la seva Executiva que hagués fet el mateix que Monedero, l'endemà de saber-ho «estaria fora» de la seva direcció.



Acusacions intencionades

Huerta va assegurar que està «convençut» de la seva innocència i va afirmar que se'n va «amb la mateixa humilitat» amb la qual va arribar al Govern fa set dies. L'escriptor considera que el que s'ha buscat amb les acusacions sobre la seva condemna per frau fiscal ha estat «minar el projecte de regeneració i transparència» del president del Govern, Pedro Sánchez, quelcom que, segons va destacar, no permetrà.

Huerta va assenyalar que les informacions publicades per El Confidencial fan referència no a una condemna per frau, sinó a una multa després d'una demanda que ell mateix va interposar contra Hisenda per defensar els seus drets, una situació que lamenta perquè creu que la societat viu «ofegada en el soroll i en la desinformació».

L'exministre va reiterar que compleix les seves obligacions fiscals, després d'haver estat aconsellat «com tants creadors o presentadors». En concret, va afirmar que entre 2006 i 2008 va facturar a través d'una societat limitada, quelcom que «era habitual» i que «no era il·legal en aquell moment», tal com va destacar, fins que el Ministeri d'Hisenda va decidir revisar tots aquells casos que van afectar també altres professionals, entre els quals va fer referència no només a artistes sinó també a advocats o arquitectes, que havien cotitzat d'aquella manera en els anys anteriors.

«En aquell moment es va arribar a dir que aquelles inspeccions retroactives eren una caça de bruixes contra crítics amb aquell Govern», va manifestar Huerta en referència al departament que llavors ocupava Cristóbal Montoro. «Però avui ja és absolutament igual», va afegir.

Huerta va justificar que ja va pagar a Hisenda en el seu moment i, per tant, està «convençut de la seva innocència». En qualsevol cas, va qualificar d'«estèril» la seva defensa, perquè «el que importa és el bombardeig». «Vivim nous temps en els quals fins i tot els innocents prefereixen anar-se'n abans que qualsevol ombra de sospita esquitxi els qui volen posar un nou rumb, un nou temps i aire fresc, política neta. Perquè després de dècades de corrupció, l'espoli públic ha estat brutal», va criticar.



pp



Martínez-Maíllo: «Espero que Sánchez tingui millor criteri per governar Espanya»

El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maíllo, va assegurar que «espera» que el president del Govern, Pedro Sánchez, «tingui millor criteri per governar Espanya que per elegir els seus ministres». «Només han passat cinc dies i ja veiem la primera dimissió al Govern d'aparador de Pedro Sánchez per un frau a Hisenda», va escriure Maíllo a la xarxa social Twitter juntament amb un enllaç amb la notícia de la dimissió.

podem



Iglesias felicita Pedro Sánchez per «saber escoltar» les peticions de destitució

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va celebrar la dimissió de Màxim Huerta i va felicitar el Govern de Pedro Sánchez per «saber escoltar» les peticions de destitució que li van fer des de la seva formació i des de la «ciutadania». De fet, Iglesias i els seus van atribuir el cessament a la «pressió» que havien exercit. En un missatge difós al seu compte de Twitter, el líder del partit morat va assenyalar que «el Govern i el president defensaven al matí la continuïtat» de Màxim Huerta, després de fer pública la seva condemna per frau fiscal. «Però Espanya ja no és el que era. Com hem dit reiteradament, la ciutadania ja no tolera aquestes coses. Felicito el Govern per saber escoltar i rectificar, però sobretot, felicitats a la gent», va assenyalar.

ciutadans



Rivera: «Arribar a la presidència improvisant va ser una mala decisió»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va vincular al seu compte oficial de Twitter la dimissió de Màxim Huerta amb el fet que Pedro Sánchez hagi arribat a la presidència «improvisant». «En sis dies li dimiteix un ministre a Sánchez. Arribar a la presidència del Govern a qualsevol preu i improvisant per evitar que votin els espanyols va ser una mala decisió, el contrari que es necessitava per donar estabilitat i generar confiança en el futur», va afirmar. Al missatge de Rivera va reaccionar l'alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, acusant el líder de Ciutadans de voler «arribar a president a qualsevol preu». «El que és greu és que en més de 700 dies no va dimitir cap ministre dels corruptes als quals tu donaves suport», va etzibar.