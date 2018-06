Urdangarin podria optar aviat al tercer grau i només dormir a la presó entre setmana

Després de la ratificació de la condemna a Iñaki Urdangarin i la seva previsible entrada a la presó, queda per saber en quina presó ingressarà l'exduc de Palma, una decisió que pot prendre ell i en la qual pot influir la proximitat amb la família o la possibilitat de tenir un tractament més favorable.

Tal com estableix la normativa penitenciària, Urdangarin, com qualsevol altra persona que hagi estat condemnada i es trobi en aquell moment en llibertat, podrà acudir amb el manament a qualsevol instal·lació penitenciària d'Espanya, on haurà de ser acollit obligatòriament.

El catedràtic de Dret Penal a Barcelona Joan Josep Queralt subratlla que triï el centre penitenciari que triï, Urdangarin no tindrà cap tipus de privilegi. L'exduc de Palma ingressaria previsiblement en un mòdul de respecte, on es trobarà en un espai que funciona de forma completament independent respecte a la resta de la presó. Aquesta zona disposa d'una galeria, té el seu propi economat i compta amb biblioteca, menjador i pati. Els interns d'aquesta part no tenen cap tipus de contacte amb els altres.

"Si Urdangarin necessita això o no ho determina el director de la presó en funció de si hi ha alguna cosa que posi en perill la seguretat del pres", concreta Queralt, que afegeix que "si entra a la presó, malgrat tot, va ser el pres més escrutat del món ".

Pel que fa al grau amb el qual ingressaria a la presó, Queralt ho deixa clar: "En primer grau, com tothom". No obstant, al tractar-se d'una condemna lleugerament superior als 5 anys, "probablement" passarà ràpid al tercer grau amb llibertat condicional. De fet, és previsible que el exduc de Palma pugui optar al tercer grau en qüestió de mesos.

El tercer grau s'aplica als interns o internes que, per les seves circumstàncies personals i penitenciàries, estiguin capacitats per dur a terme un règim de vida en semillibertat. Així, Urdangarin hauria només de dormir a la presó de dilluns a divendres, quan podria abandonar la presó fins dilluns, per la qual cosa podria dormir fora del centre penitenciari els caps de setmana.

L'organisme encarregat de decidir si Urdangarin accedeix al tercer grau és la junta de tractament penitenciari, que és qui realitza una proposta que resol en última instància la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que depèn directament del Ministeri de l'Interior.