El Congrés de l'Argentina aprova la despenalització de l'avortament

La Cambra de Diputats de l'Argentina va aprovar la despenalització de l'avortament, un tema molt polèmic a la nació sud-americana que va generar una sessió parlamentària de més de 20 hores que es va allargar fins a la matinada. La votació es va resoldre amb un resultat ajustat -129 vots a favor, 125 en contra i una abstenció- que va reflectir l'acalorat debat que es va viure la cambra baixa, on es va analitzar l'esborrany article per article.

D'aquesta manera, va quedar superat el primer tràmit parlamentari. La següent fase serà al Senat, on el projecte de llei podria ser aprovat o rebutjat definitivament, encara que també podria ser modificat i tornat als diputats.

Milers de persones es van concentrar davant del Congrés argentí per seguir minut a minut un debat que va dividir totes les forces polítiques, ja que totes compten amb simpatitzants i detractors de la mesura. El president, Mauricio Macri, es va declarar en contra però va optar per donar llibertat de vot a l'oficialisme. Macri va destacar el «debat històric, propi de la democràcia» que es va produir a la Cambra de Diputats. «Les meves felicitacions per a tots sabent que el debat continua ara al Senat», va afegir.